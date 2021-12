Wochenschluss-Podcast #129

Teaser Es ist wirklich soweit! Wir ändern etwas an den Userklassen! Okay, zugegeben, etwas dauert es noch, bis die Pläne umgesetzt werden. Aber in diesem Podcast hört ihr exklusiv, was wir so vorhaben.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Seit langer Zeit wollen wir etwas Grundlegendes bei GamersGlobal ändern: Die User-Klassen, Rangstufen und alles, was damit zusammenhängt. Nun haben die Pläne langsam Gestalt angenommen und wir verraten euch exklusiv im Wochenschluss-Podcast, was wir ersonnen haben. Doch dieses Thema soll nicht das einzige sein, dem sich Jörg und Dennis in dieser Folge widmen. Sie besprechen beispielsweise Sonys neue Möglichkeiten, um die hauseigene Konsole zu verschönern und neue Ideen alter Spieleentwicklerveteranen. Ein bunter Themenstrauss also, der euch den Einstieg ins Wochenende noch zusätzlich versüßen wird. Die Timecodes der Folge: 00:26 Guten Tag von den beiden zeitreisenden Bargeldlosen

02:18 Ab Januar 2022 könnt ihr eurer PS5 neue Verkleidungen kaufen. Oder auch Faceplates, wie Sony die Plastik-Teile selbst nennt. Der Preis ist gesalzen und auch sonst stellen sich uns 2-3 Fragen dazu. (zur News)

08:30 Peter Molyneux ist zurück! Dieses Mal springt er auf den NFT-Zug auf und nutzt die Blockchain, um Geld zu verdienen. Pardon, in seiner Wirtschaftssimulation kann man sich Fleckchen auf der Erde für echtes Geld kaufen. Unser Fehler. Auf jeden Fall gingen schon einige Grundstücke über die virtuelle Theke, was Legacy Monate vor Release bereits zum Erfolg macht. (zur News)

14:00 Ihr wisst nicht, was ihr lesen, schauen oder hören sollt den lieben langen Tag? Dann dürfte der GamersGlobal-User-Adventskalender genau das Richtige für euch sein. Jeden Tag gibt es ein neues digitales Türchen.

16:17 Noch immer läuft die Weihnachtsaktion ...

