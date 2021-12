The A500 Mini: Das 25. Spiel ist Geoff Crammonds Stunt Car Racer

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The A500 Mini ab 129,99 € bei Amazon.de kaufen.

Stunt Car Racer komplettiert die Riege der 25 Spiele, welche der Retro-Konsole The A500 Mini zum Release am 25.3.2022 beiliegen werden.

In dem von Geoff Crammond (Revs, Formula One Grand Prix) erdachten Klassiker aus dem Jahr 1989 duelliert ihr euch auf einer achterbahnähnlichen Rennstrecke mit einem Gegner. Wer von euch dabei von der an den Seitenrändern ungesicherten Strecke fällt, verliert nicht nur Zeit, sondern handelt sich auch Schäden am Fahrzeug ein, welche den weiteren Verlauf des Rennens fortan erschweren. Neben knackigen Computergegnern wies das Spiel für die damalige Zeit auch interessante physikalische Effekte und eine für Amiga-Verhältnisse auch flotte und bunte 3D-Grafik auf. Wem damals dann die KI mitsamt des herausfordernden Ligen-Systems nicht genug war, konnte nach Anschaffung eines Null-Modem-Kabels auch den optionalen Zweispielermodus verwenden.

Die Fachpresse bewertete das Spiel seinerzeit äußerst wohlwollend: Heinrich Lenhardt zückte für die Atari ST-Version in der PowerPlay 10/89 direkt 81%, Michael Suck verlieh in der ASM 1/90 für die Amiga-Version das Prädikat „ASM-Hit“, und auch der Amiga Joker attestierte im gleichen Monat ein Test-Ergebnis von 80%.

Nachstehend noch einmal alle 25 Titel, welche zum Release der The A500 Mini-Konsole werksseitig mit enthalten sein werden:

Diese Spieleliste könnt ihr wie bereits schon beim The C64 im Nachgang noch manuell erweitern.