Legacy: Peter Molyneux setzt auf NFTs // 47 Mio. Euro eingenommen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das neueste Spiel von 22Cans, dem Studio von Peter Molyneux, hört auf den Namen Legacy und setzt ganz auf Kryptowährung und Non-Fungible Items (NFT) – es wird also möglich sein, gewisse digitale Objekte zu erwerben, die durch ihren Platz auf der Blockchain ein Unikat darstellen sollen und im Falle von Legacy auch ins Gameplay integriert sind, dennn bei den NFT-Objekten handelt es sich um Grundstücke in der Spielwelt.

In Legacy sollen Spieler mit den Teilen eines spielinternen Design-Tools Produkte herstellen und mit diesen Handeln. Über Wettbewerbe und Events im Spiel sollt ihr zudem mit euren Schöpfungen Preise gewinnen. Für eure Produktion baut ihr eine kleine Stadt aus, in der ihr die Kontrolle über Fabriken, Straßen, Häuser und Arbeiter haben sollt.

Wer dabei Grundstück-NFTs erwirbt, der wird Schlüssel generieren, die laut der Website des Titels an andere Spieler gegeben werden können, die ein Geschäft in Legacy eröffnen wollen. Wer den Key annimmt, wird Geschäftspartner des Land-Besitzers, wodurch ein Teil der eingenommenen LegacyCoins an letzteren abgegeben wird. Besagte LegacyCoins sind eine eigene Kryptowährung für das Spiel, die auf der Ethereum-Blockchain liege. Die Währung werde durch Ingame-Wettbewerbe verdient und soll zum Erwerb von NFTs sowie "anderen aufregenden und innovativen" Anwendungszwecken dienen.

Diese recht vage Vision ist momentan noch Zukunftsmusik, denn Legacy soll erst irgendwann im Jahr 2022 starten. Der Landverkauf jedoch wurde bereits begonnen und wie RockPaperShotgun berichtet, wurden bereits Grundstück-NFTs im Wert von 14.000 Ethereum verkauft, was einem Gegenwert von rund 47 Millionen Euro (40,5 Millionen Britische Pfund) entspreche.

Molyneux ist bei weitem nicht der erste mit der Idee: Die Entwickler von Stalker 2 - Heart of Chernobyl kündigten erst ein NFT-Metaverse an, sagten es aber nach sehr negativer Reaktion aus der Community ab. In dieser Folge des WoScha sprachen wir über die Haltung von Valve und Epic Games zu Blockchain-Spielen und Beispiele wie Proxi vom altehrwürdigen Will Wright.