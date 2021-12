PM: Ab heute in kostenlosen Far Cry® 6 Crossover-Missionen mit Danny Trejo zusammenarbeiten (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. Dezember 2021 – Ubisoft gab heute bekannt, dass ab sofort zwei kostenlose Crossover-Missionen mit Danny Trejo in Far Cry 6 verfügbar sind. Außerdem ist der hochgelobte Cyber-Shooter Far Cry® 3: Blood Dragon Classic Edition ab heute* für die nächste Konsolengeneration auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 und PlayStation®4 erhältlich. Das Spiel kann separat oder als Teil des Far Cry 6 Season Pass erworben werden. Auf dem Windows PC erhalten Besitzer:innen des Season Pass das Originalspiel von 2013.

Ab heute können Spieler:innen von Far Cry 6 in zwei kostenlosen Missionen mit Danny Trejo zusammenarbeiten. Die Missionen können alleine oder zu zweit im Koop-Modus gespielt werden:

Außerdem erhalten Spieler:innen Zugang zum Danny Trejo®-Paket, mit dem sie ihre Charaktere mit neuen Ausrüstungsgegenständen ausstatten können, darunter Trejos charakteristisches Outfit aus dem echten Leben sowie seinen Taco-Truck.

In Far Cry 3: Blood Dragon tauchen Spieler:innen in eine retro-futuristische Open-World im Stil der 1980er Jahre ein, in der die Erde von einem Atomkrieg verwüstet wurde. Als Sergeant Rex Colt, ein hochmodernes Mark-IV-Cyber-Commando, müssen Spieler:innen die Menschheit vor einer bedrohlichen Armee wild gewordener Killer-Cyborgs, mutierter Wissenschaftler, Cyberhaie und bösartiger Blutdrachen retten, die Laser aus ihren Augen schießen!

FarCry 6ist ein Open-World-Ego-Shooter, entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Toronto**, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt. Auf der Insel Yara strebt Präsident Antón Castillo danach, seinem Land zu früherem Glanz zu verhelfen, während er seinen Sohn Diego darauf vorbereitet, in seine Fußstapfen zu treten. Doch das Paradies hat seinen Preis. Sein Land zu bereichern bedeutet, diejenigen zu unterwerfen, die seiner Vision nicht folgen. Spieler:innen verkörpern Ex-Militär Dani Rojas und schließen sich der der Revolutionsgruppe, Libertad, an. Als Dani erleben die Fans adrenalinreiche und chaotische Guerilla-Kämpfe im Far Cry-Stil auf eine noch nie dagewesene innovative und kreative Weise.

Far Cry 6 ist weltweit auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 sowie dem Ubisoft Store und Epic Game Store auf Windows PC, Stadia, Amazon Luna und Ubisoft+***, dem Abonnement-Service von Ubisoft verfügbar.

