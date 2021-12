Epic Games Store Sale: Shenmue 3 gratis // Unbegrenzt Gutscheine

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nun ist auch im Epic Games Store die Zeit des Preissturzes zum Jahresende gekommen. Bis zum 6. Januar 2022 um 17 Uhr findet nun der Feiertags-Sale statt. Wie im Vorjahr wird dabei bis zum 30. Dezember 2021 jeden Tag für 24 Stunden ein Spiel verschenkt. Den Anfang macht heute Shenmue 3, doch wenn ihr euch Jörgs Test mit Note 5.0 zum Comeback des Klassikers zu Gemüte führt, wollt ihr den Titel vielleicht nicht geschenkt haben. Wer möchte, kann bis morgen um 17 Uhr zuschlagen, dann wird der nächste Gratis-Titel freigeschaltet.