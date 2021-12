Epic Games Store Feiertags-Sale: Kostenloses Spiel vom 22.12.2021 [U.]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 22. Dezember 2021:

Der neue Gratis-Titel ist da und es handelt sich um Mutant Year Zero - Road to Eden (im Test, Note 8.5). Der Name verrät schon eine Besonderheit der Rundentaktik des schwedischen Entwicklers The Bearded Ladies: Ihr zieht mit Tier-Mutanten ins Gefecht.

Originale News vom 16. Dezember 2021:

Nun ist auch im Epic Games Store die Zeit des Preissturzes zum Jahresende gekommen. Bis zum 6. Januar 2022 um 17 Uhr findet der dortige Feiertags-Sale statt. Wie im Vorjahr wird dabei bis zum 30. Dezember 2021 jeden Tag für 24 Stunden ein Spiel verschenkt. Den Anfang macht heute Shenmue 3, doch wenn ihr euch Jörgs Test mit Note 5.0 zum Comeback des Klassikers zu Gemüte führt, wollt ihr den Titel vielleicht nicht geschenkt haben. Wer möchte, kann bis morgen um 17 Uhr zuschlagen, dann wird der nächste Gratis-Titel freigeschaltet.

Wie schon früher im Epic Games Store wird der Sale von einer Gutschein-Aktion begleitet. Für jede Vollversion, die 14,99 Euro oder mehr kostet, wird an der Kasse ein 10-Euro-Gutschein angewandt. Das gilt auch für Titel, die bereits im Sale vergünstigt sind und für jedes Spiel individuell. Durch den kürzlich zum Shop hinzugefügten Warenkorb wird das Nutzen der Gutscheine vereinfacht: Hättet ihr laut der Aktionsseite zehn Titel zu je 14,99 Euro im Einkaufskorb, würdet ihr an der Kasse insgesamt 100 Euro sparen. Es soll kein Limit für die Gutscheine geben, außer einer Transaktions-Obergrenze von 50 Spielen gleichzeitig im Warenkorb. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser News ist der Store jedoch aktuell überlastet.

Im Folgenden eine kleine Übersicht mit interessanten Angeboten, bei denen der 10 Euro Gutschein jeweils schon berücksichtigt ist: