PM: Diese Spiele erwarten euch 2022 (Sony Playstation Blog)

PS5

Ein neues Spielejahr steht vor der Tür, das euch mit Hochkarätern geradezu überhäufen möchte. Wir stellen euch die wichtigsten Spiele vor, die für 2022 geplant sind, damit ihr euren Urlaub schon einmal weise planen könnt.

Am 18. Februar 2022 bricht die Abenteuerin Aloy in den Verbotenen Westen auf, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen und gleichzeitig weitere Geheimnisse der längst vergangenen Zivilisation zu entdecken.

Ihr Erkundungsdrang führt sie in versunkene Städte, dichte Dschungel, atemberaubende Gebirge und unbekannte Kulturen, die mit neuen Freunden, Feinden und Roboter-Dinos aufwarten. Zum Glück stehen Aloy neuartige Möglichkeiten bereit, sich fließend durch diese offene Welt zu bewegen, denn sie ist lebendiger und gefährlicher denn je.

Der neueste Trailer des Action-Adventures von Guerilla Games stammt von der The Game Awards-Show. Ihr könnt ihn euch hier ansehen:

Wer sich eher von düsteren Soulslikes angesprochen fühlt, der muss nur zehn Tage länger warten, denn am 28. Februar erscheint Elden Ring – das neueste Spiel von From Software, das in Zusammenarbeit mit dem Meister dunkler Fantasy entstand: George R. R. Martin.

Elden Ring spielt im Zwischenland, eine in Ruinen liegende offene Welt mit einer schwermütigen, dichten und stets bedrohlichen Atmosphäre. Chaos und Terror suchten das Zwischenland heim, als der Eldenring zerbrach. Ihr seid „Befleckte“ – weder richtig tot noch richtig lebendig – und sucht nach den Fragmenten des Eldenrings, um eure zerstörte Heimat wiederherzustellen.

Auch Elden Ring erhielt einen nagelneuen Trailer während den Game Awards:

Wer lieber im Hier und Jetzt lebt, der sollte sich den 4. März 2022 im Kalender eintragen. Mit Gran Turismo 7 von Polyphony Digital kehrt die beliebte Rennsimulation zu ihren Wurzeln zurück – mit mehr PS unter der Haube als jemals zuvor.

In Gran Turismo 7 erwarten euch Höchstgeschwindigkeiten mit spektakulärer Grafik, simulativer Fahrphysik, realistischen Wetterwechsel-Effekten, unzähligen Tuning-Möglichkeiten, einer umfangreichen Einzelspieler-Kampagne, einem Online-Modus in höchster E-Sport-Qualität und auf der PS5 spektakuläres haptisches Feedback.

Schaut euch den aktuellen GT7-Trailer vom PlayStation Showcase im September hier noch einmal an:

Am 24. Mai 2022 wiederum werdet ihr gemeinsam mit der Protagonistin Frey ins fantastische Land Athia geworfen. Die energische New Yorkerin möchte eigentlich nur eines: einen Weg nach Hause finden. Doch das gestaltet sich schwieriger als erhofft, denn dafür muss sie ihre neugewonnenen magischen Fähigkeiten meistern und sich grausamen Mächten entgegensetzen.

Das Entwicklerteam hinter Luminous Productions von Square Enix versetzt euch in diesem Action-RPG in eine komplett neuartige Open-World, durch die ihr euch in bester Parkour-Manier gepaart mit zackiger Magie bewegt.

Den neuesten Trailer zu Forspoken, der während den Game Awards gezeigt wurde, könnt ihr hier genießen:

Wir wissen zwar noch nicht, wann genau wir dem Weltuntergang namens Ragnarök als bärenstarker Kriegsgott entgegentreten dürfen, aber eines ist sicher: God of War Ragnarök verspricht schon jetzt grandiose Unterhaltung für 2022.

Kratos und Atreus – letzterer befindet sich auf Selbstfindungskurs – durchstreifen im nächsten God of War-Teil alle neun Welten der nordischen Mythologie und stellen sich einer Vielzahl an abwechslungsreichen Gegnern, darunter die Götter Freya und Thor. Ob Kratos‘ Leviathan-Axt und Chaosklingen ausreichen, um den bevorstehenden Krieg zwischen den Göttern und Riesen aufzuhalten?

Schaut euch hier den Ankündigungs-Trailer des Action-Adventures von Santa Monica Studio an:

Wartet ihr immer noch auf euren Brief aus Hogwarts? 2022 dürfte es für euch so weit sein, auch wenn euch Hogwarts Legacy von Avalanche Software nur indirekt in die Welt von Harry Potter einlädt.

Dieser lebte nämlich noch gar nicht während den Geschehnissen des neuesten Hogwarts-Abenteuers, denn das Spiel entführt euch in die magische Welt des 19. Jahrhunderts. Ihr erstellt euren ganz persönlichen Charakter – ob Hexe oder Zauberer –, der einem alten Geheimnis auf die Spur geht, welches die gesamte Zauberwelt bedroht.

Einen Einblick in Hogwarts Legacy erhaltet ihr in diesem Trailer:

Das war’s schon? Selbstverständlich nicht! Schon am 28. Januar 2022 erscheint zum Beispiel die UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection von Naughty Dog, mit der ihr die jüngsten Abenteuer von Nathan Drake und Chloe Frazer noch einmal in neuem Glanz auf PS5 erleben könnt.

Zu weiteren Top-Titeln von 2022 dürften auch Tom Clancy’s Rainbox Six Extraction, Dying Light 2 Stay Human, Stray, Tiny Tina’s Wonderlands und GhostWire: Tokyo gehören.

Eine ausführlichere Spielevorschau auf das kommende Jahr liefern unsere Kollegen von Inside PlayStation in ihrem neuesten Video. Reinschauen lohnt sich, denn vielleicht entdeckt ihr noch den einen oder anderen Titel, den ihr noch gar nicht auf dem Zettel hattet!

Schreibt uns gerne in die Kommentar-Sektion, auf welches Spiel ihr euch am meisten freut!