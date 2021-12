PM: Schließt festliche Aufträge ab, kämpft mit Gegenständen aus dem Tresor und noch vieles mehr im Fortnite-Winterfest 2021! (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS Android

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Winterfest ist zurück in Fortnite! Vom 16. Dezember 2021 um 15:00 Uhr MEZ bis zum 6. Januar 2022 um 15:00 Uhr MEZ verteilt Sgt. Winter 14 Geschenke – darunter zwei festliche Outfits – an euch!

Hier ist eine Vorschau auf die Geschenke, die euch zusätzlich zu den zwei Outfits erwarten: zwei Spitzhacken, zwei Lackierungen, eine Lobbymusik sowie je ein Hängegleiter, Kondensstreifen, Emote, Ladebildschirm, Emoticon, Spraymotiv und Banner.

Sgt. Winter und eure Geschenke warten in der Winterfest-Lodge auf euch. Zur Lodge gelangt ihr über den Schneeflocken-Tab in der Lobby. Wenn ihr es verpasst, an einem der Tage euer Geschenk zu öffnen, könnt ihr das jederzeit vor Ende des Winterfests (am 6. Januar um 15:00 Uhr MEZ) nachholen.

Wir wollen euch noch nicht alles über die Geschenke verraten, aber zumindest die beiden Outfits zeigen wir euch schon mal! Hier sind Chrisabelle, eine Feiertagsversion der von der Community inspirierten Isabelle, und Winter-Schali, falls ihr euch so richtig cool (wortwörtlich) in Schale werfen wollt.

Sgt. Winter bringt noch mehr mit auf die Insel als nur coole kosmetische Gegenstände. Er hat ein paar altbekannte, winterliche Gegenstände aus seiner Waffenkammer geholt. Friert euren Gegnern (oder euch selbst) die Füße mit Vereisergranaten ein.Schießt mit den Schneeballwerfern explodierende Schneebälle.Verkleidet euch mit der Schneemanntarnung.Oder werft Weihnachtsgeschenke! und sichert euch so noch mehr Beute.

Im Battle Pass Kapitel 3– Saison 1 ist der klassische Spider-Man enthalten und bald gibt es zum Winterfest im Item-Shop auch noch Spider-Man und MJ aus dem Film „Spider-Man: No Way Home“ (pünktlich zum Erscheinungstermin)! Die Outfits Spider-Man (No Way Home) und MJ (No Way Home) sind ab dem 17. Dezember um 01:00 Uhr MEZ im Item-Shop erhältlich. Mit dem integrierten Emote könnt ihr die Maske von Spider-Man (No Way Home) abnehmen und wieder aufsetzen!

Mehr neue Outfits werden im Laufe des Winterfests im Item-Shop erscheinen, darunter Outfits, die von den „Konzept Royale“-Gewinnern im Juni @lbdart_ und @AltaCalls inspiriert sind. Bei diesem Konzept Royale haben wir nach zwei außergewöhnlichen Winterideen gesucht, die wir dann in Outfits verwandelt haben! Auch einige wiederkehrende Winter-Outfits erscheinen im Laufe des Winterfests erneut im Shop.

Sgt. Winter und seine treuen Chauffeure, die Rotnasenranger, streifen über die Insel und verteilen mit Weihnachtsgeschenken Festtagsstimmung! Aber seid bloß nicht unartig, sonst werden der Sergeant und die Ranger ganz schnell ganz schön wütend auf euch.

Also bleibt schön brav, packt eure Geschenke in der Lodge aus und feiert ein wunderschönes Winterfest!