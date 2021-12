PM: Horizon Forbidden West: Ein genauer Blick auf die neuen furchteinflößenden Maschinen (Sony Playstation Blog)

PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am 18. Februar begibt sich Aloy in Horizon Forbidden West zur gefährlichen Grenze des Verbotenen Westens, wo sie auf eine Vielzahl von tödlichen neuen Maschinen trifft. Viele dieser stählernen Bestien wurden bereits letzte Woche bei den Game Awards enthüllt, aber heute bietet Guerrilla einen genaueren Blick auf den gepanzerten Rollrücken, den anmutigen Sonnenflügel und den Säure spuckenden Schlängelzahn sowie einige weitere. Manche dienen als Wächter der natürlichen Ordnung, während andere nur zum Töten gebaut wurden. Schlimmer noch: Die Macht, sie zu kontrollieren, ist in die falschen Hände geraten …

Wir hoffen, dass euch dieser kleine Einblick in die Maschinen des Verbotenen Westens gefällt, aber nicht vergessen: Das ist erst der Anfang. Die westliche Wildnis birgt hinter jeder Ecke neue Gefahren.