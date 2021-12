Horizon - Forbidden West: Neue Maschinen zeigen sich im Video

PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Horizon - Forbidden West ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ab dem 18. Februar 2022 könnt ihr in Horizon - Forbidden West den namensgebenden verbotenen Westen unsicher machen. Natürlich warten dort einige neue Maschinen auf euch, die euch das Leben schwer machen und die ihr entsprechend erjagen müsst. In einem frisch veröffentlichten Trailer zeigen sich nun ein paar der Gegner in Aktion.

Beispielsweise kriegt ihr den Rollrücken zu Gesicht, ein schwer gepanzertes Biest, das sich eben rollend fortbewegt. Oder der durch die lüftende gleitende Sonnenflügel und ebenfalls zu sehen ist der Schlängelzahn, eine Art Kobra, die passenderweise Säure verschießt. Das gesamte Video könnt ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen.