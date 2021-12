Sea of Stars: Retro-RPG der Macher von The Messenger im Switch-Trailer

PC Switch XOne PS4

Im Rahmen des Nintendo Indie World Showcase wurde eine Switch-Version für das 2020 per Kickstarter finanzierte Rollenspiel Sea of Stars angekündigt. Der Titel ist offensichtlich von JRPGs der 16-Bit-Ära inspiriert und entsteht bei Sabotage Studio, den Machern vom ebenfalls reichlich auf Retro getrimmten Plattformers The Messenger (im Spiele-Check). Im Trailer seht ihr Reisen über die Oberwelt, Rundenkämpfe und das für das Genre obligatorische Angel-Minispiel.

Wie so einige andere Indie-Produktionen, die sich an die JRPGs der 90er-Jahre anlehnen, hat auch Sabotage Studio einen Veteranen des Genres an Bord geholt. Im Fall von Sea of Stars wurde als "Special Guest Composer" Yasunori Mitsuda (unter anderem Chrono Trigger) verpflichtet.

Sea of Stars soll im Winter 2022 nicht nur für Switch erscheinen. Die Kickstarter-Seite spricht von einem Release für "PC und Konsolen".