Loco Motive: Point&Click-Krimikomödie für PC und Switch angekündigt

PC Switch MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge der gestrigen Nintendo Indie World wurde das Point-and-Click-Adventure Loco Motion angekündigt. Die pixelige Krimi-Komödie folgt dem Schema von Geschichten wie Mord im Orient-Express oder The Last Express: An Bord eines Luxuszuges werden Passagiere umgebracht und es liegt an euch, den Täter zu finden. Ihr steuert dabei im Laufe des Abenteuers drei Figuren: Einen Anwalt, eine Geheimagentin und einen Amateur-Detektiv. Gleichzeitig handelt es sich bei deem Dreiergespann jedoch um die Hauptverdächtigen.

Publisher von Loco Motion ist Wargroove-Entwickler Chucklefish. Das Adventure wird 2022 für Switch und im Steam-Store für PC erscheinen.