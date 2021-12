OlliOlli World erscheint am 8. Februar 2022

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Entwickler Roll7 und Publisher Privat Division via Pressemitteilung bekannt gegeben haben, wird OlliOlli World am 8. Februar 2022 erscheinen. Der Release erfolgt zeitgleich auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch. Preislich wird die Basis-Version mit 29,99 Euro zu Buche schlagen, wenn ihr jetzt vorbestellt, erhaltet ihr die folgenden digitalen Boni:

Bunnylord-Kopf

Helden-T-Shirt

Helden-Skatedeck

Helden-Tattoos

Helden-Gipsverband

Außerdem wurde ein neue Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr unter dieser News ansehen könnt. Der erzählt eine wirre Geschichte vom Gnarvana, Radlandia und den Skategöttern, die die dritte Dimension erschaffen haben. Aber ihr seht auch einige Spielszenen und bekommt eine Einführung in diverse Mechaniken von OlliOlli World.