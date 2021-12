Splinter Cell: Ubisoft bestätigt Entwicklung eines Remakes

PC XOne PS3 MacOS andere

Lange mussten alle Fans der Schleich-Action-Reihe Splinter Cell auf ein Wiedersehen mit Geheimagent Sam Fisher warten. In den letzten Jahren tauchten immer wieder Gerüchte um einen neuen Teil der Serie und eine entsprechende kurz bevorstehende Ankündigung auf. Jetzt hat Ubisoft selbst offiziell die Entwicklung eines neuen Splinter-Cell-Teils bestätigt, bei dem es sich um ein Remake des Originals handeln wird, das 2002 exklusiv für die erste Xbox erschien und später unter anderem auf PC, PS2 und Gamecube portiert wurde. Die Entwicklung übernimmt Ubisoft Toronto (Far Cry 6, Watch Dogs Legion), wobei die hauseigene Snowdrop-Engine (The Division, The Division 2, Avatar - Frontiers of Pandora) zum Einsatz kommen wird.

In einem ausführlichen Interview äußerte sich Produzent Matt West zum Remake:

Wir werden [das Spiel] von Grund auf neu aufbauen und dabei Grafik sowie einige der Designelemente aktualisieren, um den Komfort [zu erhöhen] und die Erwartungen der Spieler zu erfüllen; wir werden es wie die Originalspiele linear halten, also keine offene Welt [erschaffen].

Dabei soll laut Creative Director Chris Auty die Grundessenz der Reihe erhalten bleiben:

Splinter Cell war ein Durchbruch in Sachen Schleichspiele, es war "Stealth neu definiert" mit einem großen Fokus darauf, das Kern-Gameplay richtig zu machen und ein Ideal zu erfüllen: ein "Geist" zu sein. [...] Im Idealfall kommt [der Spieler] auf der anderen Seite heraus, ohne dass jemand bemerkt hat, dass er überhaupt da war. Das ist die Essenz von Splinter Cell.

