The Forgotten City: Neue noclip-Doku zur ehemaligen Skyrim-Mod

Die komplett via Patreon finanzierte und vom irischen Journlisten Danny O'Dwyer gegründete Videospiel-Dokumentationsreihe noclip hat eine neue Ausgabe veröffentlicht. In dieser geht es um das Story-Adventure The Forgotten City, das wir hier auf GamersGlobal bereits in einer Stunde der Kritiker näher angeschaut haben.

Die Doku, die ihr unterhalb dieser News ansehen könnt, beleuchtet die Geschichte von Entwickler Nick Pearce, der eigentlich als Anwalt tätig war. So startete The Forgotten City im Jahr 2011 als Mod zu The Elder Scrolls 5 - Skyrim, verschlang große Teile seiner Freizeit und wurde im Jahr 2016 schließlich fertiggestellt. Doch das reichte Pearce noch nicht und so tat er sich mit einigen anderen Entwicklern zusammen und gründete das Studio Modern Storyteller, um sein Baby zu einem Standalone-Spiel zu machen. Erschienen ist diese Version schließlich im Juli 2021.