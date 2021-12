Resident Evil – Welcome to Raccoon City floppt an den Kinokassen

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Nahezu drei Wochen beißt sich die Spieleverfilmung Resident Evil – Welcome to Raccoon City bereits an den Kinos weltweit in vielen Ländern fest. Doch schon jetzt kann das Reboot eher als zahnloser Monetentiger bezeichnet werden, denn die bisherigen Einnahmen von etwa 30 Millionen Dollar können die Produktionskosten von etwa 25 Millionen Dollar kaum aufwiegen. Heutzutage fließt viel Geld in die weltweite Werbung der Streifen, so dass unter dem Strich der Streifen als Flop angesehen werden muss, trotz der Beschränkungen durch die Pandemielage.

Im Vergleich zu dem letzten Film mit Mila Jovovich in der Hauptrolle in Resident Evil – The Final Chapter hinkt das Reboot altersschwach hinterher. The Final Chapter spielte global 312 Millionen US-Dollar ein, bei einem Budget von 40 Millionen Dollar.

Aber auch die Kritik lässt kein gutes Haar an Resident Evil – Welcome to Raccoon City. So fallen beim Branchendienst Rotten Tomatos nur knapp 30% aller Kritiken wohlwollend aus. Etwas besser urteilen die Zuschauer, die dem Film mit 65 von 100 zumindest eine durchschnittliche Note gewähren.

Es bleibt abzuwarten, ob der Film nach diesen Ergebnissen überhaupt eine Fortsetzung spendiert bekommt, denn im Filmbusiness herrscht eine Voraussetzung für eine Fortsetzung, die sich am besten durch den Titel eines Hits der Musikgruppe Abba beschreiben lässt: Money, Money, Money.