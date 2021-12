PM: Ab heute treffen Kassandra und Eivor in Assassin’s Creed® Verwobene Geschichten aufeinander (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 14. Dezember 2021 – Ubisoft gab heute bekannt, dass Assassin’s Creed® Verwobene Geschichten ab heute verfügbar sind. Beide Geschichten stehen allen kostenlos zur Verfügung, die im Besitz der jeweiligen Hauptspiele sind. Eine Geschichte behandelt Eivor und Kassandra und ist in Assassin’s Creed Valhalla spielbar. Die zweite Geschichte mit Kassandra oder Alexios ist für Assassin’s Creed Odyssey verfügbar.

In folgendem Video stellen die Entwickler Assassin’s Creed Verwobene Geschichten vor:

Assassin’s Creed Verwobene Geschichten ist das erste spielübergreifende Projekt der Reihe und wird von Ubisoft Quebec in enger Zusammenarbeit mit Ubisoft Montreal geleitet. Der Inhalt zielt darauf ab, die Frage „Was passiert, wenn zwei Assassin’s Creed-Helden aufeinandertreffen?“ zu beantworten. Er erforscht die Verbindungen in Raum und Zeit zwischen diesen Assassin’s Creed-Helden, um den Spieler:innen ein einzigartiges erzählerisches Erlebnis zu bieten.

Für die Assassin’s Creed Valhalla-Geschichte Eine Schicksalsbegegnung muss die Siedlungsstufe 4 erreicht worden und die Aufgabe Eine weise Freundin abgeschlossen worden sein, in der Eivor Valka hilft, sich in Hraefnathorp niederzulassen.

Für die Geschichte von Assassin’s Creed Odyssey Die uns am Herzen liegen müssen Spieler:innen Kapitel 1 abgeschlossen und Megaris erreicht haben, um auf den Inhalt zugreifen zu können. Jedoch empfiehlt es sich, die drei Handlungsstränge des Hauptspiels (Familie, Kult des Kosmos und Mythologie) abzuschließen, um Spoiler zu vermeiden.

Anlässlich des 35. Geburtstags von Ubisoft wird Assassin’s Creed Odyssey vom 16. bis zum 19. Dezember kostenlos auf PlayStation®4, Xbox One, Stadia und Windows PC im Ubisoft Store und auf Steam spielbar sein. In diesem Zeitraum haben Fans die Möglichkeit, Assassin’s Creed Odyssey um bis zu 75% rabattiert zu erwerben und den erspielten Fortschritt des Wochenendes zu behalten.

Zudem ist im offiziellen Ubisoft Store der Winter Sale gestartet. Dieser bietet bis zum 6. Januar, 10 Uhr, auf ein breites Sortiment bis zu 75 % Rabatt und zusätzliche 22 % auf den Warenkorb mit dem Code "HELLO22"*. Somit ist Assassin's Creed Valhalla für PC bereits für 23,40 € anstatt 59,99 € in diesem Zeitraum zu erwerben.**

