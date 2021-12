Assassin's Creed Valhalla: Ragnarök-DLC und Odyssey-Crossover

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Kürzlich bestätigte Ubisoft die bereits kursierenden Gerüchte und stellte den nächsten DLC für Assassin's Creed Valhalla (im Test, Note 9.0) vor. Der hört auf den Namen Im Zeichen Ragnaröks und ist im Reich der nordischen Götter angesiedelt, wie der Name schon vermuten lässt – wobei schon das Hauptspiel öfter in die Sphäre der Mythologie abtauchte. Im Zeichen Ragnaröks schickt euch in das Zwergenreich Svartalheim, um Odins Sohn Baldr zu retten. In dem neuen Areal werdet ihr euch Eis- und Feuerkriegern aus Jotunheim und Muspelheim stellen und auch neue Fähigkeiten nutzen können, indem ihr euch beispielsweise in einen Raben verwandelt. Der DLC soll die größte Erweiterung in der Seriengeschichte werden und rund 30 Stunden Spielzeit bieten. Geplanter Erscheinungstermin ist der 10. März 2021.

Bereits heute ist der kostenlose DLC Verwobene Geschichten für Assassin's Creed Valhalla und Assassin's Creed Odyssey erschienen. In Odyssey erlebt ihr darin eine Geschichte mit den wählbaren Spielfiguren Kassandra und Alexios. In Valhalla dagegen eine Geschichte mit Eivor und eben jener Kassandra. Hier findet ihr den Trailer zur Verwobene Geschichten.

Der kostenlose DLC eröffnet damit das zweite Jahr mit Zusatzinhalten für Assassin's Creed Valhalla. So soll später im Laufe von 2022 auch ein neuer Spielmodus in das Open-World-Abenteuer finden.