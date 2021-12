PM: Neu im Xbox Game Pass: Mortal Kombat 11, The Gunk und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir feiern das Jahr 2021 mit einer ganzen Wagenladung neuer Games, Updates, DLCs und Perks im Xbox Game Pass! Dies war ein unglaubliches Jahr voller wunderbarer Momente – teile doch Deine schönsten Momente und neuen Lieblingsspiele mit uns via Twitter mit dem Handle @XboxGamePass. Wirf jetzt einen Blick in die neuen Titel und finde die vielleicht letzten Spiele, die Du dieses Jahr spielen wirst!

15. Dezember – Among Us (Cloud)

[email protected] – Die Impostor sind zurück und sie infiltrieren die Raumschiffe jetzt auch via Cloud Gaming (Beta) über Xbox Game Pass Ultimate! Stürze Dich in den Multiplayer-Hit für 4 bis 15 Spieler*innen und finde heraus, welches Deiner Crewmitglieder in Wirklichkeit ein fleischfressendes Alien ist!

16. Dezember – Ben 10: Power Trip (Cloud, Konsole und PC)

Der böse Magier Hex hat ganz Europa verflucht – und nur Ben 10 kann ihn aufhalten! Schlüpfe in die Rolle des smarten Helden, erkunde eine lebendige 3D-Welt voller rasanter Kämpfe sowie kniffliger Puzzle und rette den Tag!

16. Dezember – Broken Age (Cloud, Konsole und PC)

Broken Age ist ein familienfreundliches, liebevoll animiertes Abenteuer mit einer zeitlosen Story rund um das Erwachsenwerden. Vella Tartine und Shay Volta sind zwei Teenager, die in völlig unterschiedlichen Welten leben, sich aber in verblüffend ähnlichen Situationen befinden. Du kannst jederzeit zwischen den zwei Protagonist*innen wechseln und löst auf diesem Weg knifflige Rätsel.

16. Dezember – Firewatch (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Wir schreiben das Jahr 1989. Du schlüpfst in die Rolle von Henry, der sich aus seinem chaotischen Leben zurückgezogen hat, um als Brandwächter in der Wildnis Wyomings tätig zu sein. Hoch oben auf einem Berg stationiert, ist es Deine Aufgabe, nach Rauch Ausschau zu halten und für Sicherheit in der Wildnis zu sorgen. Dir steht ein heißer Sommer bevor – wirst Du einen kühlen Kopf bewahren und die Wälder retten?

16. Dezember – The Gunk (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – The Gunk ist ein Spiel über zwei Freunde, die eine Truppe von Plünderern anführen. Gemeinsam reisen sie von einem Weltraumfelsen zum anderen und suchen nach Ressourcen, die sie rauben und verkaufen können. Eines Tages landen sie auf einem Planeten, der aus der Ferne tot aussieht. Tatsächlich ist er anders als alle Planeten, die sie bisher besuchten. Ein schleimiger Parasit – der Gunk – bedeckt große Teile und verdirbt die sonst so lebendige Pflanzen- und Tierwelt. Sie wissen, dass sie den Gunk bekämpfen müssen. Im Xbox Game Pass rettest Du den Planeten bereits pünktlich zum Release!

16. Dezember – Lake (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – 1986 nimmt sich Meredith Weiss eine Auszeit von ihrer Karriere und trägt in ihrem Heimatstädtchen die Post aus. Wie wird sie die zwei Wochen im wunderschönen Providence Oaks mit dem malerischen See und den schrulligen Bewohner*innen verbringen? In der Rolle von Meredith entscheidest Du, mit wem Du redest, mit wem Du Freundschaften schließt und mit wem Du vielleicht sogar eine romantische Beziehung eingehst.

16. Dezember – Mortal Kombat 11 (Cloud, Konsole und PC)

Du übernimmst die Kontrolle über furchtlose Kämpfer*innen und stürzt Dich furchtlos in gleich zwei fantastische Story-Kampagnen. Nur so kannst Du Kronika daran hindern, die Zeit zurückzudrehen und die Geschichte neu zu schreiben. In diesem erbarmungslosen Kampf durch die Zeiten werden neue Allianzen geschaffen aber auch alte Freundschaften auf die Probe gestellt.

16. Dezember – PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Konsole und PC)

Als ein mysteriöser Meteor zur Erde stürzt, verleiht die außerirdische Strahlung den mutigen Welpen der PAW Patrol übermenschliche Kräfte. Nutze smarte Gadgets und Deine neuen Kräfte, um Adventure Bay wieder in die glückliche Stadt zu verwandeln, die sie immer sein sollte!

16. Dezember – Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Kehre zurück in das Record of Lodoss War-Universum und schlüpfe in die Rolle von Deedlit, die nach einer mysteriösen Ohnmacht an einem ihr unbekannten Ort erwacht. In diesem 2D-Abenteuer im Metroidvania-Stil kontrollierst Du die Hochelfe auf der Suche nach einem Fluchtweg aus dem gefährlichen Labyrinth.

16. Dezember – Transformers: Battlegrounds (Cloud, Konsole und PC)

Die Invasion durch Megatron und die bösen Decepticons steht kurz bevor – auch der mächtige All Spark droht in ihre Hände zu fallen! Nur die Autobots rund um Bumblebee können die Menschheit retten und den Frieden im Universum wiederherstellen. Doch sie brauchen eine*n neue*n Anführer*in – Dich!

Falls Du es auf Twitter verpasst hast: Im Rahmen der Game Awards wurden weitere fantastische Spiele angekündigt, die Du pünktlich zum Release im PC Game Pass spielst. Das ohnehin schon preisverdächtige Lineup wird nun durch fantastische neue Spiele wie Total War: Warhammer III, Redfall, A Plague Tale: Requiem, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl verstärkt. Weitere Details zu den Game Awards und ein übersichtliches Recap findest Du hier auf Xbox Wire.

Pigeon Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Du schlüpfst in die Rolle des nervigsten Vogels aller Zeiten und begibst Dich auf eine Quest für Liebe Rache und die Weltherrschaft. Bombardiere alles und jeden, zerstöre so viel Du kannst – es ist Zeit für die Revolution der Tauben!

Sniper Elite 5 (Cloud, Konsole und PC)

Auch Sniper Elite 5 wird pünktlich zum Release Teil des Xbox Game Pass. Alle weiteren Details erfährst Du auf Xbox Wire US.

Trek to Yomi (Cloud, Konsole und PC)

Der junge Schwertkämpfer Hiroki verspricht seinem sterbenden Meister sein Heimatdorf und alle geliebten Menschen zu beschützen. Gebunden an seinen Eid stellt sich der junge Samurai einer tragischen Geschichte und einem Pfad, der ihn über die Grenzen von Leben und Tod hinausführt.

Neues Spiel Hugecalf Studios (Cloud, Konsole und PC)

Hugecalf Studios gab bekannt, dass ihre Entwickler*innen zur Zeit an einem neuen Spiel arbeiten, das ebenfalls zum Release im Xbox Game Pass erscheinen wird – es bleibt spannend! Weitere News von Hugecalf folgen.

Jetzt verfügbar – Serious Sam 4 (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

[email protected] – Die Menschheit wird belagert. Mental’s Horden breiten sich über die Erde aus, um die Überreste einer gebrochenen und geschlagenen Zivilisation zu vernichten. Der letzte verbleibende Widerstand gegen die Invasion ist die Earth Defence Force, angeführt von Sam “Serious” Stone und seiner schwerbewaffneten Einheit schräger Kommandos.

Jetzt verfügbar – Townscaper (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Baue malerische Inselstädte mit kurvenreichen Straßen, kleinen Dörfern, riesigen Kathedralen, Kanalsystemen oder schwinge Dich in luftige Höhen und baue Himmelsstädte auf hohen Stelzen – Block für Block. Townscape ist ein meditatives Aufbau-Erlebnis ohne harte Deadlines oder Druck von außen. Hier kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Städtchen Deiner Träume bauen!

Jetzt verfügbar – Ark: Survival Evolved – Free Lost Island Map

Erkunde Die schwindelerregenden Höhen und versteckten Tiefen der neuen, offiziellen Ark Community Map – inklusive drei gefährlicher, neuer Kreaturen, die es zu zähmen gilt! Lost Islands bietet 150 Quadratkilometer mit neuen Biomen, neuen Herausforderungen und mysteriösen Ruinen. Entdecke wilde Dschungeltäler gespeist von riesigen Wasserfällen, tauche in ein riesiges, unbekanntes Höhlensystem ein oder suche nach längst vergessenen Schätzen – hier ist für alle Ark-Fans etwas dabei!

Jetzt verfügbar – Minecraft Dungeons: Cloudy Climb (Seasonal Adventures, Season 1)

Minecraft Dungeons bietet mit Cloudy Climb das erste saisonale Abenteuer! Entdecke ein völlig neues Fortschritt-System, schalte feierliche Rewards frei, stell Dich neuen Zeit-Challenges und betritt den mysteriösen Turm. Bist Du stark genug, die Spitze zu erreichen?

Bis 4. Januar verfügbar – The Elder Scrolls Online: New Life Festival Event

Es wird festlich in Tamriel! Erfülle während des Holiday-Events verschiedene tägliche Quests und erhalte fantastische Belohnungen mit Festtagsthema. Der weihnachtliche Spaß findet vom 16. Dezember bis 4. Januar statt.

Rüste Dich für die Weihnachtszeit mit einer Reihe fantastischer Xbox Game Pass Ultimate Perks – unter anderem fantastische Perks zu Rogue Company, Gems of War, Vigor, und Super Animal Royale. Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neusten Perks.

Jetzt verfügbar – Halo Infinite Multiplayer: ‘Pass Tense’ MA40 AR Bundle

Verpass Deinem Multiplayer-Arsenal einen individuellen Touch mit dem ‘Pass Tense’ MA40 Assault Rifle-Lack, vier 2XP Boosts, und vier weiteren Challenge Swaps! Dieser Perk erfordert den Halo Infinite Multiplayer, der kostenlos auf Xbox, PC und via Xbox Cloud Gaming zur Verfügung steht.

14. Dezember – Rogue Company – Season Four Perk Pack

Season Four ist da – bist Du bereit? Holt euch ein Xbox-exklusives Outfit für Ronin zusammen mit 20K Battle Pass XP. Xbox Game Pass-Mitglieder erhalten dieses Paket mit Rogue Company-Inhalten kostenlos! Dieser Perk-Inhalt erfordert Rogue Company.

14. Dezember – Gems of War – Borealis Winter Bundle

Rekrutiere den neuen Eisdrachen Borealis und füge noch diesen Winter die neuen legendären Schwerter Fire und Ice Deinem Arsenal hinzu. Zusätzlich erhältst Du wichtige Upgrade-Materialien. Dieser Perk erfordert Gems of War, also entfessle die frostigen Kräfte der Held*innen noch heute!

16. Dezember – Vigor: Make it Rain Bundle

In Vigor wird es nass denn Du lässt es regnen! Mit den Xbox Game Pass Ultimate Perks erhältst Du sofortigen Zugriff auf eine einzigartige Uniform und eine Sling Bag! Hol Dir Dein Bundle noch heute, rüste Dich mit tödlichen Waffen aus und ziehe voll bewaffnet in die Outlands. Dieser Perk-Inhalt erfordert Vigor.

16. Dezember – Super Animal Royal: Xbox Exclusive Perks Bundle

Mit dem neuen Green & Black Hoodie wird Dein Tier so stylisch wie nie zuvor! Für rasante Kämpfe erhältst Du außerdem zwei neue Rifle-Skins und das coole Green Cybersword. Dieser Perk erfordert Super Animal Royal.

Xbox Touch Controls für 10 weitere Spiele

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls – jetzt kommen weitere 10 fantastische Spiele hinzu! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und spielbar sind über die Xbox App für Windows, die Xbox Game Pass App für Android-Geräte und unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets – und das ganz ohne Controller!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über dieXbox Mobile App, die neueXbox (Beta) Appauf Windows 10 PC, oder hier aufXbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen@XboxGamePassund@XGP_PC_DACHsowie demInstagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.