PM: Zum Jahresausklang bietet der Winter Sale im Ubisoft Store bis zu 75 % Rabatt und Rayman Origins als digitale PC-Version kostenlos (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 14. Dezember 2021 – Passend zur Weihnachtszeit startet heute der Winter Sale im Ubisoft Store. Bis einschließlich 6. Januar, 10 Uhr lässt sich eine Vielzahl des breit gefächerten Ubisoft-Sortiments mit bis zu 75 % Rabatt erwerben. Selbst Neuheiten wie Far Cry 6 und Riders Republic gibt es nun zu Bestpreisen, aber auch All-Time-Favoriten, Merchandise und Klassiker sind während des Sales stark im Preis reduziert. Zusätzlich feiert Ubisoft den Jahresausklang mit weiteren 22 % Rabatt auf den Warenkorb* durch den Code „HELLO22“. Gratis gibt es im Ubisoft Store zudem das beliebte Jump’n Run-Game Rayman Origins als digitales PC-Spiel, das sich ab sofort alle bis zum 22. Dezember, 9 Uhr, als verfrühtes Weihnachtsgeschenk sichern können. Alle Angebote des Winter Sale können im offiziellen Ubisoft Store eingesehen werden.

Die Highlights des Winter Sale im Überblick:

Für diejenigen, die es lieber warm haben wollen, können aus der verschneiten Realität in das tropische Paradies von Far Cry 6 eintauchen. Dort wird um die Freiheit des Volkes der Insel Yara gekämpft. Das Spiel ist im Ubisoft Store reduziert, somit kostet das Ticket ins vermeintliche Paradies derzeit 30,41 €** auf PC und 45,31 €** für Konsolen.

Ab auf die Piste geht es in Riders Republic für nur 30,41 € ** auf PC, in welchem sich passend zur Jahreszeit beliebte Wintersportarten wie Skifahren, Tricksen oder Snowboardfahren, erleben lassen. Aber auch für Fans des Radsportes oder des Wingsuits ist etwas dabei, hierbei kann auf verschneiten Bergen oder in der Wüste gefahren werden.

Nervenkitzel gibt es auch in den Schlachten von Assassin’s Creed Valhalla, dabei kann aber auch in Ruhe das historische England, Norwegen und Finnland für 23,40€ ** auf dem PC erkundet werden. Wer lieber seine eigene Welt kreiert, anstatt eine zu erkunden, kann sich Anno 1800 für 18,72€ ** zulegen. Das Aufbauspiel befindet sich in der 3 Season und geht bald in die 4 Season über. Wer sein Erlebnis komplementieren möchte und noch nicht den Season 3 Pass besitzt kann diesen jetzt für 12,47€ ** zukaufen.

Für Taktiker und Ego-Shooter-Fans gibt es die Rainbow Six Siege Deluxe Y6 für 7,72€ ** für PC. Für aktive Spieler:innen von Rainbow Six Siege gibt es zur Vervollständigung ihrer Chibis-Sammlung die Six Collection Series 6 mit Lesion, Maverick, Mira und Zofia für jeweils 7,80€ ** während des Winter Sales zu erwerben.

Wer zum Fest der Liebe lieber zu Party-Spielen greift, der sollte einen Blick auf das erst kürzlich erschienene MONOPOLY Madness werfen. Dieses ist während des Winter Sale als Standalone-Version um 20 %, im Bundle mit dem Klassiker MONOPOLY Plus gar um 40 % reduziert.

Zusätzliche 22 % Rabatt auf den Warenkorb mit dem Code „HELLO22“

Das kommende Jahr feiert Ubisoft mit einem zusätzlichen Rabatt von 22 % auf den Warenkorb* mit der Eingabe des Codes „HELLO22“. Das Angebot gilt nicht für Vorbestellungen, virtuelle Währungspakete sowie Ubisoft + und kann nicht mit dem Ubisoft Treueprogramm von Ubisoft Connect kombiniert werden.

Alle Angebote des Winter Sales gibt es im offiziellen Ubisoft Store.

*Das Angebot gilt nicht für Vorbestellungen, virtuelle Währungspakete sowie Ubisoft+ und kann nicht mit dem Ubisoft Treueprogramm von Ubisoft Connect kombiniert werden.