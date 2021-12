PM: Winjammers 2 erscheint im Januar auf PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi ihr! Im Namen von allen hier bei Dotemu freuen wir uns, euch endlich das Release-Datum für Windjammers 2 ankündigen zu können!

Windjammers 2 wird ab dem 20. Januar 2022 für PlayStation 4 verfügbar sein (und in PlayStation 5 über Backwards-Kompatibilität auch). Die Entwicklung dieses Klassikers von 1994 war eine interessante Reise für uns und wir freuen uns, nur noch wenige Wochen von der Veröffentlichung und davon, dass ihr spielen könnt, entfernt zu sein!

Dank des vielen Feedbacks der Community, auch durch die PlayStation-Beta im August, können wir jetzt die Fortsetzung rausbringen, von der wir träumten, seit wir am Port des Originalspiels 2016 gearbeitet hatten. Das hier ist das erste Spiel, das wir komplett in-house entwickelt haben, es ist also wirklich etwas Besonderes für uns. Um die Ankündigung des Release-Dates zu feiern, lasst uns ein bisschen darüber reden, wie wir an dieses Sequel herangegangen sind:

Als wir vor ein paar Jahren an dem Port des ersten Windjammers-Spiels für PlayStation gearbeitet haben, haben wir unsere eigene Emulations-Technologie entwickelt, um eine authentische Erfahrung für neue Spieler zu bieten. Das war nicht ganz einfach, weil wir uns mit unserem ersten Online-Spiel beschäftigen.

Das Spiel zu übertragen gab uns einen ersten Einblick darein, wie das Gameplay aufgebaut war. Wir wollten immer nach dem Port auch an einer Fortsetzung arbeiten, also untersuchten wir das Spiel genauer. Als erstes versuchten wir, das Spiel Frame für Frame zu untersuchen und so die Bewegungen der Charaktere und der Frisbee, aber vor allem des Feelings des Spiels zu kopieren. Die Lösung war dann, den Original-Code auseinander zu nehmen und zu verstehen, wie er funktioniert, um Antworten zu finden – oder, wie meine Kollegen sagen, archäologische Arbeit zu erledigen. Den Code von 1994 zu entschlüsseln war der Schlüssel zur Essenz von Windjammers! Wir hatten dabei Hilfe der französischen Windjammers-Community, die unsere verschiedenen Builds ausprobierte, um jeweils zu bestätigen, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs waren, um den Spaß und die Authentizität des Originalspiels abzubilden.

Dieser Graph zeigt die Geschwindigkeit der Scheibe für jeden Charakter, je nach Timing der Spielenden. Je später ihr werft, desto langsamer ist die Scheibe.

Ursprünglich wollten wir mit unserer Engine an einer direkten Kopie des ersten Spiels arbeiten und dann weitere Inhalte und Steuerungselemente hinzufügen. Aber letztlich haben wir an diesen Ergänzungen parallel gearbeitet, um alles richtig zu implementieren und auszubalancieren. Beispielsweise war die Versuchung groß, eine Menge visueller Effekte zum Wurf der Spieler zu erfinden, aber das hätte die wichtige Sichtbarkeit gestört.

Ein genauerer Blick auf Sophie De Lys, einer der neuen Charaktere in Windjammers 2.

Das erste, was unser Produktionsteam anging, war die Entwicklung neuer Charaktere. Wir haben mit einer französischen Spielern angefangen (logisch), die Sophie heißt und dann die existierenden Statistiken verändert, um einen neuen und interessanten Charakter mit eigenen Fähigkeiten zu erschaffen. Später wurden dann neue Bewegungen für jeden Charakter hinzugefügt. Beispielsweise könnt ihr in Windjammers 2 jetzt springen, um eine Frisbee aus der Luft zu fangen, oder Slap- und Dropshots nutzen, um eure Gegner zu überraschen. Mit besserem Gameplay denn je sind zwei Spiele nie gleich.

Wir haben eine besondere Herangehensweise für die Spielfelder genutzt: Von 4:3 auf Widescreen zu wechseln hat uns erlaubt, auf noch größeren Feldern zu spielen – und die unterschiedlichen Features der Spielfelder zu mixen, um die bestmöglichen Level zu erschaffen. Mein persönlicher Favorit ist eins der neuen Levels, das Casino. Vor jedem Kick-Off wählt das Casino zufällig den Wert der Frisbee: von einem Punkt bis zu ACHT! So ändert sich der Spielverlauf drastisch und die Spezial-Attacke richtig einzusetzen wird noch wichtiger.

Über die Jahre haben wir den Release von Windjammer 2 öfter nach hinten verschoeben, um sicherzugehen, dass diese Fortsetzung dem Original wirklich gerecht wird. Wir sind der Community extrem dankbar für ihren ständigen Support und freuen uns darauf, euch alle in ein paar Wochen auf dem Spielfeld zu sehen.

In der Zwischenzeit wünschen wir euch schöne Feiertage und einen tollen Start in 2022, wenn Windjammers 2 am 20. Januar auf PlayStation 4 erscheint.