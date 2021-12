PM: Windjammers 2 erscheint im Januar 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und im Game Pass für Xbox und PC (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Windjammers 2 erscheint im Januar 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und im Game Pass für Xbox und PC

– Neuer Trailer bestätigt, dass die lang erwartete Rückkehr des radikalsten Sports der Welt und die Fortsetzung des ikonischen Arcade-Klassikers, kurz bevorsteht –

PARIS, 14. Dezember 2021 – Publisher und Entwickler Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) kündigte heute an, dass Windjammers 2 am 20. Januar 2022 frenetische Matches mit der beliebten Powerscheiben-Schleuder-Action auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Game Pass, PC Game Pass und Stadia bringen wird. Windjammers 2 wird zudem auch via Abwärtskompatibilität rasante Showdowns auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S ermöglichen.

Der Ankündigungstrailer zum Veröffentlichungsdatum zeigt die zurückkehrenden Superstars und Champions von Windjammers 2 in den packenden Kopf-an-Kopf-Kämpfen des Spiels. Spielerinnen und Spieler können im neuen Video die zehn spielbaren Athletinnen und Athleten von Windjammers 2 in Aktion erleben und einen Blick auf die 10 verschiedenen Spielfelder werfen, auf denen sie um Punkte kämpfen werden:

Zur Feier des Tages hat Dotemu in einem neuen PlayStation Blog-Beitrag einen Einblick gewährt, wie es dem Team gelungen ist, das Spielgefühl von Windjammers 2 an das ursprüngliche Windjammers anzulehnen und gleichzeitig eigene Ideen in die Sportart einzubringen. Von der Frame-by-Frame-Analyse des 1994 erschienenen Spiels bis hin zur vollständigen Aufschlüsselung und Aufarbeitung des Codes hat das Team alles dafür getan, um die Magie des beliebten Erstlings zu verstehen und sicherzustellen, dass Windjammers 2 alles bietet, auf das die Fans gewartet haben. Die Details gibt es auch hier im PlayStation Blog.

Windjammers 2 ist eine konsequente Weiterentwicklung des ursprünglichen Arcade-Klassikers. Die intensiven Wettkämpfe in Windjammers 2 vereinen leicht verständliche Spielmechaniken mit subtiler Tiefe und bieten einen zugänglichen Wettkampfsport, der sich sowohl für lockere Runden als auch für Turniere mit hohem Einsatz eignet. Flüssige, handgezeichnete 2D-Animationen verwandeln die intensive Energie und die Emotionen der Matches in ein stets wunderschönes Spektakel und machen Windjammers 2 zu einem Vergnügen – sowohl beim Spielen als auch beim Zuschauen.

Dotemu freut sich, zudem bekannt geben zu können, dass physische Editionen des Spiels über LRG in den USA und Pix’n’Love in Europa verfügbar sein werden. (

Noch mehr rasante Action aus Windjammers 2 gibt es auf der offiziellen Seite zum Spiel und auf Twitter via @Windjammers und @Dotemu .

Über Dotemu

Dotemu ist eine französische Videospiel-Firma, die sich auf moderne Veröffentlichungen von beliebten Retro-Spielen spezialisiert hat. Unsere Mission ist einfach: Jedem Spieler Zugang zu den klassischen Videospielen von gestern auf den heutigen Plattformen, einschließlich PC, Handy, Konsole und mehr, zu geben. Das Dotemu-Team arbeitet mit den beliebtesten und anerkanntesten Publishern der Welt zusammen und hat eine Reihe von weltweiten Top-Sellern sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole veröffentlicht, darunter Wonder Boy: The Dragon’s Trap, der Mitentwicklung von Windjammers 1 und 2, einige Spiele der Ys-Serien und mehr. Dotemu arbeitet derzeit mit Tribute Games an Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge und mit Leikir Studio an Metal Slug Tactics.

Dotemu wurde 2007 gegründet und nutzt sein umfangreiches technologisches Know-how, um den ursprünglichen Geist klassischer Spiele zu bewahren und ihnen gleichzeitig ein zweites Leben als wiederentdeckte Edelsteine für eine neue Generation von Spielern zu geben.