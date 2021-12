PM: Das ist Rumbleverse – Ein neuer Brawler Royale von Iron Galaxy (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey, PlayStation-Nation,

Ich freue mich sehr, euch ein Spiel namens Rumbleverse vorzustellen, ein komplett neuer, kostenloser Brawler Royale für 40 Spieler. Ich bin Keeman45, der Community Manager von Iron Galaxy, und ich repräsentiere alle Entwickler, die an der Erstellung dieser sozialen und kompetitiven Erfahrung gearbeitet haben. Schaut euch unsere Enthüllung auf der Bühne der Game Awards an.

Das Setting für Rumbleverse ist Grapital City, ein Ort, der als Monument für die ruhmreichen Traditionen des Nahkampfs erbaut wurde. Jeder Bürger der Insel lebt für das Licht und träumt davon, ein Champion zu werden – und ihr könnt einer davon sein. In diesem Spiel erschafft ihr einen einzigartigen Charakter, der aus einer Kanone geschossen wird, um den Rumble zu erleben. Sprintet auf der Suche nach Upgrades durch die Straßen der Stadt, mit denen ihr eure Stufe erhöhen und euren Kampfstil anpassen könnt, um bis zum Schluss zu überleben – entweder allein oder in einem Team.

Rumbleverse ist ein Brawler Royale. Falls ihr je ein Battle Royale gespielt habt, dann werden euch hier ein paar Überraschungen erwarten. Das ist eure Chance, eure Fernkampfwaffen abzulegen und euch mit euren Gegnern im Nahkampf zu messen. In Grapital City ist so gut wie alles eine Waffe und es gibt nichts, auf das ihr nicht klettern könntet. Chaos wartet hinter jeder Ecke. Ihr könnt von Dach zu Dach springen. Ihr könnt einen Gegner aus den schwindelerregenden Höhen eines Wolkenkratzers mit einem Suplex in die Tiefe schicken.

Zwischen heute und der Veröffentlichung von Rumbleverse am 15. Februar 2022 gibt es viel zu besprechen. Wir können es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen. Morgen werden wir ein paar Spiele mit unseren Lieblings-Content-Creators spielen, damit ihr die Action in Echtzeit mitverfolgen könnt.

Wir freuen uns schon darauf, die Community kennenzulernen, die sich um diese neue Erfahrung bilden wird, und wir hoffen, dass ihr mit dabei seid!