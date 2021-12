PM: PS4 Klassiker die man kennen muss (Sony Playstation Blog)

PS4

Wir feiern den ersten Geburtstag der PlayStation 5, aber haben die PlayStation 4 natürlich noch lange nicht vergessen! So viele schöne Stunden hat sie uns beschert! Vor allem, weil eine Menge richtig cooler Spiele dafür erschienen sind. Ein paar unserer Highlights stellen wir euch heute vor.

Ghost of Tsushima

Am 17. Juli 2020 haben wir uns erstmals durch die schönen Landschaften von Tsushima bewegt und mit Jin Sakai gegen die Mongolen gekämpft. Was für ein Erlebnis! Am liebsten wollten wir an jeder Blume schnuppern und jedem Vogel hinterher reiten, denn an so ziemlich jeder Ecke dieses Spiels versteckt sich ein Geheimnis.

Pssst: Den Ghost of Tsushima Director’s Cut könnt ihr jetzt mit vielen Extras auf PlayStation 5 spielen!

The Witcher

Ein Spiel, das viele von uns auf PS4 geprägt hat ist The Witcher 3: Wild Hunt. Kaum ein Hexer hat uns in den letzten Jahren so beeindruckt, kaum eine Romanze so vom Hocker gerissen. Für wen schlägt eigentlich euer Herz? Yennefer oder Ciri?

Death Stranding

Hideo Kojima – ein Name, mit dem so ziemlich jeder Gamer ein verrücktes oder abgedrehtes Spielerlebnis verbindet, nicht wahr? Schon seit der ersten PlayStation ist dieses Mastermind an zahlreichen Spielen beteiligt. Zuletzt brachte uns Hideo Kojima Death Stranding, das irgendwo zwischen Meisterwerk, Paketboten-Simulator und abgedrehter Sci-Fi-Geschichte liegt. Verrückt!

Indies!

Es gibt hunderte Indie-Spiele für PlayStation 4. Hunderte! Und sie haben alle irgendwo ihren ganz persönlichen Reiz – mal sind sie besonders lustig, verrückt, abgedreht, ruhig, actionreich oder tiefsinnig. Und manchmal einfach befriedigend bösartig. So wie Untitled Goose Game. Ein Spiel bei dem ihr in die Rolle einer frechen Gans schlüpft, die den Gärtner ärgert.

Unser absoluter Geheimtipp, wenn ihr mal einen schlechten Tag hattet!

The Last of Us

The Last of Us Remastered wollen wir an dieser Stelle auch noch unbedingt erwähnen. Klar, das Grundspiel erschien damals für PlayStation 3, aber wir haben die aufpolierte Version für PS4 genossen wie am ersten Tag! Ihr auch?

