Weihnachtsaktion: Umfrage zum Retro-Reality-Check [Ergebnis]

Drei Retro-Perlen auf dem Prüfstand

Teaser Dank eurer regen Teilnahme an der Weihnachtsaktion 2021 darf Dennis eines seiner liebsten Retro-Spiele erneut angehen und überprüfen, wie gut es sich heute hält. Doch welches soll es sein?

Update:

Selbst auf dem Rollbrett hatte Tony Hawk in der Umfrage das Nachsehen, während sich Mario und der Master Chief ein knappes Rennen lieferten. Doch Nintendos berühmter Klempner stand um Schnurrhaaresbreite mehr in der Gunst der Unterstützer der Weihnachtsaktion 2021 und so wird Dennis im Retro-Reality-Check demnächst hier auf GamersGlobal schauen, ob ihm beim erneuten Spielen von Super Mario 64 nicht die rosarote Brille zerspringt. Man darf gespannt sein, ob seine von modernen Gamepads verwöhnten Hände den Controller des Nintendo 64 schadlos überstehen.

Ursprüngliche News:

Noch bis zum 31. Dezember 2021 könnt ihr an unserer Weihnachtsaktion 2021 teilnehmen. Durch eure Spende bekommt ihr aber nicht nur das wohlig-warme Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Ihr schaltet außerdem einige Gegenleistungen frei, wie beispielsweise ein Nemesis-Video, in dem sich Dennis der Neuauflage von Bloodrayne ReVamped stellen muss. Doch weil wir unsere Redakteure nicht so verheizen können wie die Holzscheite am Weihnachtsabend, wollen wir ihm auch etwas Besinnliches anbieten, eine Gegenleistung, die ihn zurück in schönere Zeiten versetzt.

Ihr habt es schon erkannt, ihr dürft als Teilnehmer der Weihnachtsaktion bestimmen, welches Spiel Dennis im Retro-Reality-Check noch einmal ausgräbt und auf spielerische Qualitäten, technische Defizite und Tauglichkeit, im Jahr 2021 noch Spaß zu machen, überprüft. Als Spender habt ihr bis zum 31.12.2021 nun Zeit, um euren Favoriten aus der von uns getroffenen Vorauswahl herauszupicken. Wenn ihr also noch nicht teilgenommen habt, lohnt es sich, etwas ins Säckchen zu schmeißen, um mitbestimmen zu können.

Die Auswahl ist bunt gemischt, ihr müsst euch zwischen einem Konsolen-Shooter-Pionier, einem Extremsportklassiker und einem wahren Jump-and-Run-Pionier entscheiden:

Halo - Combat Evolved : Mit dem Xbox-Debüttitel revolutionierte Bungie die Art und Weise, wie Ego-Shooter auf Konsolen zu funktionieren haben. Außerdem führte das Studio mit dem Energieschild eine Mechanik ein, die klassische Medipacks ablöste. Abgerundet wurde der Mix durch eine gehörige Portion Freiheit und Fahrzeuge.

: Mit dem Xbox-Debüttitel revolutionierte Bungie die Art und Weise, wie Ego-Shooter auf Konsolen zu funktionieren haben. Außerdem führte das Studio mit dem Energieschild eine Mechanik ein, die klassische Medipacks ablöste. Abgerundet wurde der Mix durch eine gehörige Portion Freiheit und Fahrzeuge. Tony Hawk's Pro Skater 3 : Nicht nur Hobby-Rollsportler wie Dennis fanden Gefallen am dritten Teil, auch Gamepad-Akrobatiker schwangen sich auf die Rollen, die die Welt bedeuten. Dank Reverts waren nun noch längere Kombos möglich, dazu war die Grafik deutlich besser und es gab mehr Individualisierungsoptionen.

: Nicht nur Hobby-Rollsportler wie Dennis fanden Gefallen am dritten Teil, auch Gamepad-Akrobatiker schwangen sich auf die Rollen, die die Welt bedeuten. Dank Reverts waren nun noch längere Kombos möglich, dazu war die Grafik deutlich besser und es gab mehr Individualisierungsoptionen. Super Mario 64: Muss zu diesem Jump-and-Run-Meilenstein überhaupt noch etwas gesagt werden? Das erste 3D-Abenteuer des schnauzbärtigen Klempners ist bis heute die Referenz für dreidimensionale Hüpfspiele. Die Dichte an kreativen Ideen war damals bahnbrechend, wie auch die Steuerung mit dem N64-Analogstick.

