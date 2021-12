GOG: Großer Winter Sale gestartet // Shadow Tactics Gratis

Winter Sale is Coming

Schöner die Rabatte nie klingen: Der DRM-freie Spiele-Shop GOG.com hat den diesjährigen Winter-Sale gestartet. Bis zum 5. Januar 2021 findet ihr bei über 3500 Angeboten günstiger davonkommen. Zum Start der Aktion finden Star Trek Armada und Stark Trek Armada 2 den Weg in den Katalog. Zudem wird aktuell Shadow Tactics - Blades of the Shogun (im Test, Note 8.5) verschenkt. Dabei handelt es sich um den ersten von insgesamt vier Titeln, die bis zum 3. Januar 2022 verschenkt werden – auf der Aktionsseite von GOG findet ihr eine Übersicht mit den Terminen sowie begrenzte Zeit laufende Blitzaktionen.

Zu den jüngeren reduzierten Titeln gehören etwa Cyberpunk 2077 (im Test, Note 10), Psychonauts 2 (im Test, Note 8.5) und The Fogotten City (in der Stunde der Kritiker).

