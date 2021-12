Trek to Yomi: Samurai-Schwertkämpfe im Gameplay-Trailer

PC Xbox X PS5

Im Rahmen der diesjährigen E3 kündigten Publisher Devolver und Entwickler Flying Wild Hog Trek to Yomi an, ein Action-Adventure, in dem ihr den Samurai Hiroki auf einer Rachemission durch ein in schwarz-weiß gehaltenes feudales Japan steuert.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt nun Ausschnitte, in denen der Protagonist mit Katana, Bogen und Kanone Feinden zu Leibe rückt. Laut Entwickler ist dabei in den Kämpfen das richtige Timing entscheidend, um Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Außerdem ist zu sehen, dass zwar meistens das Geschehen aus der 2D-Seitenansicht gezeigt wird, die Kamera aber auch mal die Perspektive ändert und ihr euch auch in die Tiefe des Raums bewegen könnt.

Trek to Yomi soll 2022 für Xbox Series S|X, Playstation 5 und PC erscheinen.