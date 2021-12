Erste farbige PS5-Verkleidungen kommen Januar 2022 / Weitere folgen

PS5

Falls ihr das Glück hattet, eine PS5 zu ergattern, dann seid ihr aktuell an die weiße Farbgebung gebunden, die nicht sonderlich pflegeleicht ist und zudem nicht unbedingt jeden Geschmack trifft. Bereits seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte darüber, dass Sony neue Verkleidungen in unterschiedlichen Farben anbieten will. Nun wurde im Playstation Blog bekannt gegeben, dass ihr bereits in Kürze neue Cover für eure Konsole ergattern könnt. Sie gibt es sowohl für die digitale Version der PS5 als auch für die mit Laufwerk. Der Tausch ist laut Sony einfach, wer sich bereits eine Nvme-SSD eingebaut hat, weiß bereits, wie man die Verkleidungen entfernt. Kaufen könnt ihr sie separat von der Konsole und den Controllern, so dass die wildesten Farbzusammenstellungen möglich sind.

Welche Farbgebungen es gibt wollt ihr wissen? Sony gibt die folgenden feschen Namen an: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple. Die schwarze und rote Version dürften euch bereits von den Dualsense-Controllern bekannt sein, die Eingabegeräte werden ab Januar 2022 ebenfalls in Pink, Blau und Lila erhältlich sein.

Die Konsolen-Cover in Midnight Black und Cosmic Red sollen ebenfalls im Januar 2022 in Deutschland erhätllich sein. Wollt ihr lieber eine blaue, lilane oder pinke Konsole, dann müsst ihr noch etwas länger warten. Die entsprechenden Verkleidungen erscheinen etwas später, aber laut aktuellem Plan noch im ersten Halbjahr 2022.

Wie viel ihr für die Cover bezahlen müsst, geht aus dem Blog-Eintrag nicht hervor. Auch die Verlinkung zur entsprechenden Shopseite bei Sony funktioniert noch nicht. Im amerikanischen Playstation-Direct-Shop werden sie hingegen mit 54,99 US-Dollar bepreist, also sind etwa 55 Euro vermutlich die Summe, auf die ihr euch einstellen solltet. Außerdem ist dort der 21. Januar 2021 als Veröffentlichungszeitpunkt angegeben. Ob dieses konkrete Datum auch für Deutschland gilt, ist allerdings nicht klar.