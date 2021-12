PM: Neue Farben für den DualSense Wireless-Controller erscheinen nächsten Monat, gefolgt von neuen PS5-Konsolen-Covern (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, euch heute die neuesten Farben für das Zubehör der PS5-Familie vorstellen zu können: Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple. Zusätzlich zu den bereits veröffentlichten DualSense Wireless-Controller-Farben Cosmic Red und Midnight Black werden die Controller in den neuen, von der Galaxie inspirierten Farben ab Januar 2022 weltweit bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein.

Außerdem führen wir neue PS5-Konsolen-Cover ein, die zu allen Farbvarianten des DualSense Wireless-Controller in Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple passen.

Diese neuen Cover sind schön und einfach zu verwenden: Entfernt einfach eure weißen Original-Cover der PS5-Konsole und setzt die neuen ein. Die PS5-Cover werden sowohl für die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk als auch für die PS5-Digital Edition erhältlich sein und werden separat von PS5-Konsole und DualSense-Controller verkauft.

Die PS5-Cover in Midnight Black und Cosmic Red werden ab Januar 2022 bei teilnehmenden Händlern in den folgenden Ländern erhältlich sein: USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Italien, Australien, Neuseeland, Japan, China, Taiwan, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Vietnam und die Philippinen. Die PS5-Cover in Nova Pink, Galactic Purple und Starlight Blue werden ebenfalls in diesen Ländern in der ersten Jahreshälfte 2022 eingeführt. Wir planen, die PS5-Cover im Laufe des Jahres in weiteren Ländern auf den Markt zu bringen, und wir werden diese Details bekannt geben, sobald sie verfügbar sind.

Die genauen Markteinführungstermine für die neuen DualSense Wireless-Controller-Farben und die neuen PS5-Coveren in ausgewählten Regionen können je nach Standort variieren, also erkundigt euch unbedingt bei eurem Händler vor Ort nach der Verfügbarkeit.

Wir hoffen, dass euch die neuen Farben gefallen werden.

Kaufinformationen für direct.playstation.com

In den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland werden einige dieser neuen Produkte über den Vorabzugriff für Kunden von direct.playstation.com erhältlich sein. Der DualSense Wireless-Controller in Galactic Purple ist ab dem 14. Januar auf direct.playstation.com erhältlich (solange der Vorrat reicht) und wird ab dem 11. Februar auch bei anderen teilnehmenden Händlern angeboten. Zusätzlich sind die PS5-Cover in Midnight Black und Cosmic Red ab dem 21. Januar auf direct.playstation.com erhältlich (solange der Vorrat reicht) und werden ab dem 18. Februar auch bei anderen teilnehmenden Händlern angeboten. Haltet euch auf direct.playstation.com für weitere Informationen auf dem Laufenden.