Sony übernimmt Valkyrie Entertainment als Teil der Playstation Studios

Wie Hermen Hulst, Head of Playstation Studios, via Twitter bekannt gegeben hat, hat Sony das in Seattle ansässige Studio Valkyrie Entertainment übernommen. In der Vergangenheit hatten die Entwickler bereits mit dem Konzern zusammengearbeitet, beispielsweise an God of War und nun auch dessen Nachfolger Ragnarök. Außerdem hat Valkyrie unterstützend an Halo Infinite, Valorant und League of Legends mitgewirkt. Was das Studio nun als Teil der Playstation Studios genau tun wird ist noch nicht bekannt.

Valkyrie Entertainment ist nicht das erste Studio, das Sony in diesem Jahr schluckt. So hatte man Ende Juni bereits den Returnal-Entwickler Housemarque geschluckt, im Oktober folgte das Demon's Souls-Remake-Studio Bluepoint.