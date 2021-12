Montagmorgen-Podcast #424

Teaser Die Festtage nähern sich in großen Schritten, also verbreiten wir auch schon etwas Stimmung. Beispielsweise dürft ihr Feiern, denn der heutige Podcast hat eine ungeahnt hohe Länge.

Guten Montagmorgen an alle da draußen! Die Weihnachtsaktion 2021 ist in vollem Gange und wir nehmen uns die Zeit, um einen genaueren Blick auf die Gegenleistungen, Ziele und alles weitere zu werfen. Im Zuge dessen sprechen wir auch über mögliche Kochrezepte, hört diesen Podcast also möglichst nicht, wenn ihr hungrig seid.

Die Timecodes dieser Folge: