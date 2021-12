Sniper Elite 5 angekündigt // Zum Release 2022 im Game Pass verfügbar

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Rebellion hat offiziell Sniper Elite 5 angekündigt. Wieder schlüpft ihr in die Haut des Elite-Soldaten Karl Fairburne und auch seine Mission kommt Kennern der Reihe sehr vertraut vor: Er soll eine Reihe hochrangiger Nazi-Offiziere vom Diesseits ins Jenseits übersiedeln. Außerdem soll er aufdecken, was hinter Operation Kraken steckt, die das Blatt im Krieg wenden könnte.

Der Ankündigungs-Trailer verliert keine Zeit, um klarzustellen: Die Killcam mit expliziten Röntgenaufnahmen, die illustrieren, was Scharfschützengewehrkugeln, Sprengstoffe und Messer mit Knochen und Organen anstellen, sind auch im fünften Serienteil wieder dabei.

Nachdem Sniper Elite 4 mediterranes Flair am Mittelmeer bot, versetzt euch der neueste Ableger nach Frankreich im Jahre 1944. Die Ankündigung teasert unter anderem ein nächtliches Hafengebiet, ein kleines Gehöft und ein Schloss an. Auch Notre Dame ist zu sehen. Dabei preist Rebellion an, dass die Areale durch den Einsatz von Fotogrammetrie besonders realistisch umgesetzt seien. Spielerisch sollen Zip-Lines euch das Durchqueren der großen Levels erleichtern und der Koop-Modus soll davon profitieren, dass Spieler nun Items tauschen, sich gegenseitig verarzten und Befehle erteilen können. Außerdem soll es in Teil 5 nicht nur Drop-in-Koop, sondern auch Drop-in-PvP geben. Ähnlich wie im Multiplayer in Deathloop (im Test, Note 8.5) kann also ein Spieler als Invasor in der Kampagne einen Scharfschützen der Achsenmächte übernehmen und euch das Leben schwerer machen.

Sniper Elite 5 soll 2022 für PC (Steam, Epic, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen und wird ab Launch auch Teil des Katalogs des Xbox Game Pass.