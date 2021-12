PC

Bei der ansehnlichen Welterkundung wird der Trupp nebst Ausrüstung dargestellt.

Eine Grafschaft in Aufruhr

Die Kämpfe können jederzeit neu gestartet werden. Ein Ironman-Modus wird folgen.

Excellente Taktikkämpfe und Handwerkerfreuden

Die Verbesserung eures Camps ist sehr wichtig.

Gut ausgerüstete und -gebildete Söldner sind für euren Erfolg entscheidend.

Fazit

Taktisches Open-World-RPG

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 34,99 Euro

In einem Satz: Mittelalterlicher Söldnersimulator mit eigener Note, dessen Early-Access-Start extrem vielversprechend ist.

Shiro Games zeichnet für die-Reihe, Northgard (Indie-Check) Darksburg (Spiele-Check) und das gerade angekündigte Dune - Spice Wars verantwortlich. Mitist ein weiterer Titel von ihnen frisch in den Early Access gestartet. Darin steuert ihr eine Söldnerbande durch eine mittelalterliche Low-Fantasy-Welt. Wieviel Battle Brothers (Test+ aktueller Spiele-Check ) in dem Titel des französischen Studios steckt, habe ich in knapp 20 Spielstunden überprüft.Nach Auswahl eines Söldnerhintergrunds wie Bauern oder Deserteure, was Einfluss auf die Startbedingungen hat, einer Stärke (besonders ausdauernde Söldner) und einer Schwäche (Zufriedenheitsdebuff) geht es in der Grafschaft Tiltren, die wie die ganze Welt handgebaut ist, los.Die Grafschaft hat zwei Probleme: Die Pest grassiert und aus dem kriegsgebeutelten Edoran strömen Flüchtlinge in die Region, die Schutz suchen, ausgebeutet werden oder sich einfach nehmen, was sie brauchen. Genug Arbeit für einen Söldnerhaufen ist also vorhanden. In den Quests trefft ihr auch immer wieder gar nicht so leichte Entscheidungen, weil Wartales nicht in schwarz-weiß-Kategorien denkt. Neben Standardaufgaben wie einer Rattenplage oder Banditenjagd ist die Flüchtlingskrise das Hauptthema der ersten Region. Habt ihr genug zugehörige Quests erledigt, gibt es ein fulminantes Finale. Danach konnte ich mit einem Passierschein, vorher nur gegen Geld (diese Hürde wird künftig fallen), in eine weitere der derzeit drei Region reisen und neue Aufgaben angehen.Auf eurer Reise besucht ihr Orte wie Mühlen, nehmt dort oder in der Taverne Quests an, findet Ressourcen fürs Crafting, handelt mit Karawanen oder raubt sie aus, werdet als Verbrecher gejagt, versklavt Flüchtlinge oder Banditen, werdet überfallen und geht auf die Jagd. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig! Da Zeit Geld kostet, solltet ihr aber nicht völlig planlos durch die Gegend stolpern, denn schon auf normalem Schwierigkeitsgrad war ich gut gefordert.Das Kampfsystem von Wartales hat mich durchweg überzeugt. Die Figuren stehen auf Vierecken und können sich in kleinen Stufen fortbewegen. Ein einblendbares Gitternetz gibt es daher nicht. Zum Kampfstart könnt ihr eure Einheiten auf vorgegebenen Spots platzieren. Wie weit ihr euch bewegen könnt, hängt vom entsprechenden Wert des Charakters ab. Dazu könnt ihr einmal zuschlagen und beliebig viele Spezialaktionen durchführen. Für den Einsatz der Fertigkeiten braucht ihr Tapferkeitspunkte, die ihr beim Rasten oder im Kampf (und dann auch nur für diesen Kampf) erhaltet, zum Beispiel durch das Beenden eines Zugs neben einem Verbündeten.Bewegen und Aktionen könnt ihr, wie in, in beliebiger Reihenfolge kombinieren: An einen Gegner herantreten, ihn schlagen, euch wieder zurückziehen und noch einen Verbündeten heilen? Kein Problem. Das Umzingeln von Gegnern, Hinterhalte und das Unterstützen von Verbündeten ist durch entsprechende Positionierung möglich. Manche Waffen haben eine erhöhte Reichweite, andere erlauben "Area of Effect"-Attacken. Welche Waffen ein Söldner tragen kann, hängt von seiner Klasse ab. Die erste Fertigkeit des Söldners wird ausgewürfelt, die weiteren legt ihr beim Stufenaufstieg fest. So könnt ihr sie zunehmend spezialisieren und Synergieeffekte erzeugen. Beispielsweise kann mein Jörg mit einem Speerwurf eine Blutung auslösen und Vampiro bei blutenden Einheiten mit einer Spezialattacke zusätzlich Giftschaden bewirken. Angereichert werden die Kämpfe durch Interaktionsobjekte und gelegentlich stehen Gegner im Nebel. Höhenunterschiede gibt es nicht.Neben all dem Kämpfen können eure Figuren einen Beruf ergreifen, durch ihren Einsatz aufleveln und so Zugriff auf immer mehr Objekte haben. Ein Beruf bringt Statboni und ist damit gut für Söldner. Sklaven nehmen dafür nicht am Kampf teil und sind damit langlebiger. Durch das Erfüllen bestimmter Voraussetzungen levelt ihr außerdem in vier Pfaden, wie dem Kampf, auf und schaltet Boni frei, etwa zusätzliche Tapferkeitspunkte. Durch Erkundung oder Items erhaltet ihr Wissenspunkte, mit denen ihr im Kompendium Buffs für die Gruppe oder Rezepte für die Berufe freischaltet. Später buhlt ihr um die Gunst von Fraktionen. Wartales ist schon jetzt voller Möglichkeiten!Wartales greift die Idee von Battle Brothers auf und bietet dann spielmechanisch und erzählerisch ein völlig anderes, ebenfalls fesselndes, Spielerlebnis. Das ist umso beeindruckender, weil Wartales gerade erst in den Early Access gestartet ist und sich noch viel tun wird ( Roadmap ). Mehr Zufallselemente folgen, aber bereits jetzt ist durch die verschiedenen Startbedingungen und den Start in einer anderen Region Wiederspielbarkeit gegeben.Wenn euch taktische Rollenspiele gefallen, werdet ihr mit Wartales großen Spaß haben. Es setzt eigene Akzente und Schwerpunkte und hat mich begeistert. Bereits die EA-Version bekommt daher eine klare Kaufempfehlung, allerdings nicht ohne kleine Warnung: Bereits auf normalem Schwierigkeitsgrad eine echte Herausforderung.