Filmbesprechung bei der Zankstelle: William Shakespeares Romeo + Julia

Nur düstern Friedenbringt uns dieser Cast,

der Monde scheint, verhüllt vor Weh, zu weilen.

Kommt, offenbart mir ferner, was vergaß,

ich will dann strafen oder Gnad erteilen.

Denn nie verdarben Folgen noch so

wie diese: Julia + Romeo

Rosi, Andreas, Jürgen und dieses Mal auch John widmen sich wieder Baz Luhrmanns "Red Curtain Triologie" mit seinem zweitem Film William Shakespeares Romeo + Julia. Funktioniert dieses 15 Jahre alte Experiment aus modernem Schauplatz und dem etwa 400 Jahre alten Text? Über was meckert der Möchtegern-Kritiker John diese Mal wieder? Und wie finden die anderen den Film?

Aber warum verdarben Folgen dann noch nie so, könntet ihr euch nun fragen: Jürgen hat sich entschlossen, kürzer zu treten und die Zankstelle (hoffentlich nur zeitweilen) verlassen. So musste der Schnittlehrling John mit dem problematischen Ausgangsmaterial zurechtkommen.

