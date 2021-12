Sonntagsfrage: Was war die spannendste Ankündigung der Game Awards 21?

Neue Spiele am Horizont

Teaser Im Rahmen der Game Awards 2021 wurde die Entwicklung so einiger Spiele angekündigt. Doch was war euer Highlight?

Der Abend der Game Awards 2021 brachte einige mit Preisen versehene Titel hervor, vor allem aber eine wahre Flut an Trailern mit neuen Eindrücken zu in Entwicklung befindlichen Titeln, Infos zu Release-Daten und auch gar nicht so wenigen Neuankündigungen. Im WoSchCa vom 10.12.21 diskutierten Hagen und Dennis unter anderem ihre Highlights aus allem Gezeigten. Doch nun möchten wir von euch konkret wissen, welcher neuangekündigte Titel bei euch die größte Vorfreude weckt.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.