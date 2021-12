Assassin's Creed Valhalla: „Besondere Ankündigung“ am Montag // DLC-Leak?

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Screenshot-Quelle: Reddit.

Durch das kommende Update von Assassin's Creed Valhalla (im Test mit Wertung 9.0) – das voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche verfügbar sein wird – werdet ihr den Titel komplett neu herunterladen müssen (Details dazu in dieser News). Der Hintergrund ist, dass Ubisoft das Open-World-Spiel auf diese Weise für zukünftige Patches vorbereiten möchte – und vermutlich auch für neue Download-Inhalte, die im kommenden Jahr folgen sollen.

Zu Letztgenanntem könnte am morgigen Montag um 18 Uhr via des YouTube-Kanals von Ubisoft eine Ankündigung mit der Bekanntgabe weiterer Informationen erfolgen. Offizielle Angaben zu dem, was uns erwartet, sind rar gesät. Aber das Internet wäre nicht das Internet, wenn es nicht Gerüchte und unvermeidbare Leaks gäbe.

Demnach könnte der Titel eines neuem umfangreichen DLCs „Dawn of Ragnarök“ lauten, wie schon seit längerem spekuliert wird. Deutlich tiefergehende Informationen soll ein Leak aus chinesischen Stores enthalten (siehe diesen Reddit-Thread). Neben Screenshots und Details zur Story wird mit dem 10. März 2022 auch das Veröffentlichungsdatum genannt.

Erwarten soll euch der Google-Übersetzung zufolge das „ehrgeizigste Erweiterungspaket in der Geschichte der [Assassin's Creed-]Serie“. Die Story soll in den Neun Reichen der nordischen Mythologie angesiedelt sein, die „durch die Invasion des Reichs von Frost und Flammen bedroht sind“. In den Kämpfen sollt ihr unter anderem die neue „übernatürliche Kraft des Donnerblitzes“ entfesseln können. Wie viel Wahrheit in diesen Angaben steckt, werden wir aller Voraussicht nach am Montag erfahren.