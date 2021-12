Playerunknown's Battlegrounds: F2P ab 12.1.2022 // Plus-Abo für 12,99 €

PC XOne PS4

Nicht weniger als die „nächste Ära seines globalen Battle-Royale-Phänomens“ wurde in Bezug auf Playerunknown's Battlegrounds bei den diesjährigen The Game Awards angekündigt. Nüchtern betrachtet bedeutet diese „neue Ära“, dass das Spiel ab dem 12. Januar 2022 sowohl in der PC- als auch der Konsolenfassung in Form eines Free-to-Play-Titels vertrieben wird (und somit nicht mehr zum Preis von derzeit 29,99 Euro).

Neben dem F2P-Modell – beziehungsweise dem Standard-Basis-Account – kann für den Betrag von 12,99 Euro das sogenannte „Battlegrounds Plus“-Abo abgeschlossen werden, das mit „einer Vielzahl neuer und exklusiver Ingame-Features“ beworben wird. Verfügt ihr über diese Art von Premium-Account, erhaltet ihr unter anderem Zugriff auf den Ranglisten-Modus, benutzerdefinierte Match-Funktionen, Ingame-Items oder 1.300 G-Coins (für die im Spiel Gegenstände gekauft werden können).

Solltet ihr bereits im Besitz von Playerunknown's Battlegrounds sein oder den Titel vor dessen Umstellung kaufen, erhaltet ihr automatisch das „Special Commemorative Pack“, das einige spezielle Ingame-Gegenstände sowie das Upgrade auf Battlefround Plus umfasst. Auf dieser offiziellen Website könnt ihr euch für die F2P-Version registrieren oder einen „Gaming-Persönlichkeitstest“ durchführen.

Playerunknown's Battlegrounds (in der Stunde der Kritiker), bei der 100 Spieler ums Überleben kämpfen – momentan existieren acht Karten –, startete im März 2017 mit einer Early-Access-Phase. In den darauffolgenden Monaten wurde mit etwa drei Millionen gleichzeitig aktiver Spieler ein seinerzeit neuer Rekord aufgestellt, hinzu kamen im Laufe der Zeit neue Maps und neue Spielmodi. Offiziellen Angaben zufolge konnte PUBG bislang „mehr als 75 Millionen Mal auf PC und Konsolen verkauft [werden] und ist damit eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten“.