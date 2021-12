Epic Games Store: Ab sofort mit „Einkaufswagen“-Funktion

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einer unserer Sonntagsfragen aus dem September dieses Jahres wollten wir von euch wissen, ob ihr den Epic Games Store nutzt. Das Ergebnis war eindeutig: In der Summe steuern 72 Prozent von euch die Distributionsplattform an – der Großteil davon zwar „nur für die Gratisspiele“, aber immerhin 20 Prozent auch deshalb, weil sie „eine größere Store-Auswahl [gut finden]“.

Jene unter euch, die öfter im Shop von Epic Games stöbern und/oder einkaufen, können ab sofort auf eine neue (Komfort-)Funktion zurückgreifen, die in weiten Teilen der Onlineshop-Welt seit langem Standard ist: Der virtuelle Einkaufskorb („Heute ist ein großer Tag für uns.“ – Epic Games). Somit ist es euch in Zukunft auch im Epic Games Store möglich, mehrere (kostenfreie) Titel auf einmal eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Zu den letzten größeren Updates der im Dezember 2018 gestarteten Verkaufsplattform gehören Achievements und Modding-Support (Juli 2020) oder auch die Angabe der Spielzeit sowie Filterfunktionen für eure Spiele-Bibliothek (September 2019).