PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 13. bis 17. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Among Us

Xbox Game Pass – Die Impostor sind zurück und sie infiltrieren Deine Besatzung! Stürze Dich in den Multiplayer-Hit für 4 bis 15 Spieler*innen und finde heraus, welches Deiner Crewmitglieder in Wirklichkeit ein fleischfressendes Alien ist! Schon bald werdet Ihr Euer Schiff außerdem via Xbox Cloud Gaming (Beta) reparieren – es bleibt spannend.

Detective Di: The Silk Rose Murders

In der chinesischen Hauptstadt der Tang-Dynastie tötet jemand systematisch junge Frauen und hinterlässt Karten mit Rätseln und Warnungen am Tatort. Du schlüpfst in die Rolle des jungen aber äußerst talentierten Detektives Di Renije, der – nachdem er einen besonders spektakulären Fall gelöst hat – von Kaiserin Wu Zetian persönlich den Auftrag erhält, die Identität des Mörders aufzudecken.

2 Synchro Hedgehogs

In diesem pixeligen Puzzle-Plattformer übernimmst Du die Kontrolle über zwei putzige Igel, die Du taktisch klug durch die verworrenen Level navigierst. Doch es gibt ein entscheidendes Problem: Die Igel bewegen sich immer synchron miteinander! Stell Deine Logik-Fähigkeiten auf die Probe und entwerfe für jedes Level eine neue Taktik!

The Letter: A Horror Visual Novel

Als sieben Personen mit einem dunklen Fluch belegt werden, finden sie schnell heraus, dass die wahre Gefahr nicht in den Schatten, sondern in ihren eigenen Herzen lauert. The Letter: A Horror Visual Novel ist ein interaktives Horrordrama inspiriert von klassischen asiatischen Horrorfilmen. Im Laufe der verzweigten Erzählung schlüpfst Du abwechselnd in die Rollen der verschiedenen Charaktere, die allesamt etwas über das Geheimnis eines verfluchten Herrenhauses zu wissen scheinen.

Record of Lodoss War -Deedlit in Wonder Labyrinth

Kehre zurück in das Record of Lodoss War-Universum und schlüpfe in die Rolle von Deedlit, die nach einer mysteriösen Ohnmacht an einem ihr unbekannten Ort erwacht. In diesem 2D-Abenteuer im Metroidvania-Stil kontrollierst Du die Hochelfe auf der Suche nach einem Fluchtweg aus dem gefährlichen Labyrinth.

The Gunk

Xbox Game Pass – The Gunk ist ein Spiel über zwei Freunde, die eine Truppe von Plünderern anführen. Gemeinsam reisen sie von einem Weltraumfelsen zum anderen und suchen nach Ressourcen, die sie rauben und verkaufen können. Eines Tages landen sie auf einem Planeten, der aus der Ferne tot aussieht. Tatsächlich ist er anders als alle Planeten, die sie bisher besuchten. Ein schleimiger Parasit – der Gunk – bedeckt große Teile und verdirbt die sonst so lebendige Planzen- und Tierwelt. Sie wissen, dass sie den Gunk bekämpfen müssen. Nur so können sie verstehen, was passiert ist, und den sterbenden Planeten retten.

Murder Diaries 3 – Santa's Trail of Blood

Du versuchst, den abstrakten Erzählungen eines wirren jungen Mannes zu folgen, der langsam den Verstand verliert. Als Du die scheinbar zusammenhanglosen Wortfetzen verbindest, entspinnt sich ein düsterer Thriller über einen mitreißenden Mordfall. Lausche den Aussagen von Zeugen, Verwandten oder Freund*innen und finde heraus, wie sich die eigentlich besinnliche Weihnachtszeit in eine derartig düstere Erzählung verwandeln konnte.

Aspire: Ina’s Tale

Ina war in einem mysteriösen Turm gefangen und träumte in einem ewigen Schlaf. Plötzlich und völlig unvorhergesehen erwacht sie und Du schlüpfst in ihre Rolle. Erkunde die inneren Kammern des Turms, finde einen Weg nach draußen und versuche herauszufinden, warum Du gefangen gehalten wurdest. Auf Deiner Reise durchstreifst Du nicht nur fabelhafte Landschaften, Du triffst auch auf mysteriöse Charaktere, löst intuitive Rätsel und bewältigst knifflige Plattformer-Level. Dabei kommst Du Deinem Ziel zwar immer näher, doch auch Deine kindliche Unschuld geht nach und nach verloren.

Circus Pocus

Zwei Brüder verirren sich in undurchdringlichen, düsteren Wäldern. Doch die Wälder sind alles andere als verlassen. Zufällig stolpern die Jungen über einen mysteriösen, verlassenen Zirkus und noch bevor sie reagieren können, werden sie von einer Truppe verrückter Clowns angegriffen, die einen der Brüder verschleppen. Du schlüpfst in die Rolle des verbleibenden Jungen, der todesmutig beschließt, seinen Bruder auf eigene Faust zu retten.

The Enigma Machine

The Enigma Machine ist ein nervenaufreibender Puzzler mit Science Fiction- und Horror-Elementen aus der Ego-Perspektive. Die neue Erfindung Dreamscape der Enigma Corporation einlädt ermöglicht es, den Verstand von KIs zu visualisieren. Als Du die Maschine testest und in die komplexen Denkprozesse der KI eintauchst, beschleicht Dich ein zunehmend beklemmendes Gefühl …

Razerwire: Nanowars

Die Menschen haben ihren Einfluss bis in die entlegensten Winkel des Universums ausgedehnt, doch als winzige Aliens auf Nanogröße angreifen, ist guter Rat teuer. Stelle Dich den Wellen einfallender Aliens, finde die effektivste Waffen gegen die kleinen Eindringlinge und vernichte sie alle! Mit jeder weiteren Welle steigt der Schwierigkeitsgrad, so dass Du Dich schon bald in einer aussichtslosen Lage befindest. Doch keine Sorge – solltest Du sterben, nimmst Du allen Fortschritt, Ausrüstungen und Waffen mit in Deinen nächsten Versuch.

Trophy

Trophy ist ein Action-Plattformer für die originale NES, der nun als rundum erneuerte Neuauflage auf Xbox erscheint. Du übernimmst den kleinen Roboter Trophy, der es sich zur Aufgabe macht, den friedvollen Planeten Gearus 9 zu retten. Denn nur Du kannst die bösen Maschinen des Lord Q in die Flucht schlagen!