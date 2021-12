Horizon - Forbidden West: Neuer Trailer mit Gameplay-Szenen

PS4 PS5

Die Veröffentlichung von Horizon - Forbidden West rückt immer näher, also nutzte Sony liebend gerne die Gelegenheit, während der Game Awards 2021 das kommende Open-World-Action-Spiel wieder in den Vordergrund zu rücken. In dem unten eingebundenen Trailer mit dem Thema "neue Bedrohungen" seht ihr Gameplay-Szenen, in denen sich die Protagonistin Aloy actionreich durch die abwechslungsreich gestaltete offene Welt bewegt.

Der Nachfolger von Horizon - Zero Dawn (im Test, Note: 8.5) aus dem Jahr 2017 spielt ein halbes Jahr nach dessen Ereignissen. Diesmal werdet ihr in der Rolle von Aloy in den namensgebenden verbotenen Westen versetzt, in dem ihr euch wieder mit Menschen und Maschinen bekriegen und die neuen Gegenden erkunden dürft.

Das Spiel erscheint am 18. Februar 2022 zunächst einmal exklusiv für PS4 und PS5. Ob wie beim ersten Teil ein paar Jahre später auch eine PC-Version herauskommen wird, ist noch nicht bekannt.