Wonder Woman: Legendäre DC-Comic-Heldin bekommt eigenes Spiel

Die erste Superheldin des DC-Universums, erschaffen im Jahr 1941, erhält nun auch ihr eigenes Videospiel. Das schlicht Wonder Woman betitelte Open-World-Action-Adventure wurde während der Game Awards 2021 von Warner Bros. Games und DC angekündigt. Der passende Trailer befindet sich unterhalb dieser News, verrät euch aber über das Spiel äußerst wenig. Bisher ist nur bekannt, dass ihr in der Rolle von Diana von Themyscira in einer Singleplayer-Open-World dafür sorgen dürft, eure Amazonenfamilie und die Menschen der modernen Welt zu vereinen. Entwickelt wird es von Monolith Productions, die zum Beispiel für Mittelerde - Schatten des Krieges (im Test+, Note: 8.5) aus dem Jahr 2017 verantwortlich sind.

In einer Pressemitteilung zeigte sich David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games, in freudiger Erwartung:

Wonder Woman ist eine der kultigsten DC-Superhelden aller Zeiten, die seit über 80 Jahren für Wahrheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung steht, und wir sind stolz darauf, ein aufregendes neues Spielkapitel zum Vermächtnis dieser legendären Figur zu erschaffen. Das talentierte Team von Monolith Productions baut auf seine Stärken, um den Spielern ein Wonder Woman-Spiel zu bieten, das mit nichts vergleichbar ist, was sie je erlebt haben.

Auch David Hewitt, Vize-Präsident bei Monolith Productions, sparte nicht mit Eigenlob:

Wir bei Monolith Productions glauben an die Macht des spielergesteuerten Geschichtenerzählens, um Menschen zu vereinen. Die Geschichten, die unsere Spieler erzählen, inspirieren uns jeden Tag, und wir fühlen uns geehrt, die Spieler auf eine einzigartige persönliche Reise mitzunehmen, die von den in Wonder Woman verkörperten Werten angetrieben wird. Das Nemesis-System hat die Messlatte für spielergesteuertes Storytelling höher gelegt und wir freuen uns darauf, das Open-World-Genre weiter voranzutreiben, indem wir topaktuelle Action mit einfallsreichen Erzählungen kombinieren, um ein Wonder Woman-Spiel zu erschaffen, das jeder spielen möchte.

Das Spiel befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, erwartet also keine Veröffentlichung vor 2023.