PM: Cuphead´s The Delicious Last Course DLC erscheint am 30. Juni 2022 für PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey ihr, hier ist Chad von Studio MDHR! Das letzte Mal, dass ich die Gelegenheit hatte, etwas für den PlayStation-Blog zu schreiben, war zur Ankündigung des Überraschungsstarts von Cuphead auf der PlayStation 4. Seither haben wir durchgehend unsere Köpfe mit der Entwicklung der bald erscheinenden Erweiterung, The Delicious Last Course (Der köstliche letzte Gang), beschäftigt und ich kann euch begeistert endlich ein echtes Release-Date verraten: dieses nächste Abenteuer startet für euch auf der PlayStation 4 ab dem 30. Juni 2022!

Ich bin so stolz auf unser großartiges Team und ich kann kaum erwarten, dass ihr The Delicious Last Course endlich in die Finger bekommt. Als wir die Erweiterung das erste mal angekündigt haben, haben wir uns augenzwinkernd einen Titel ausgesucht, der sich als DLC abkürzen lässt – und es ist zwar keine Fortsetzung, aber ich kann definitiv sagen, dass The Delicious Last Course während der Entwicklung ein Eigenleben entwickelt hat und nicht einfach irgendeine Spielerweiterung ist. Reden wir also ein bisschen darüber, was es wirklich ist und was ihr erwarten könnt.

In The Delicious Last Course setzen Cuphead und Mugman die Segel zur Insel D.L.C Isle und entdecken diese bisher unentdeckte Insel vor der Küste der Inkwell Inseln. Auf typische Cuphead-Weise finden sie heraus, dass die Insel eine neue Sorte angsteinflößender, überlebensgroßer Bosse beherbergt, die alle mit einer Quest zu tun haben, die ihr im Auftrag des fröhlichen Chef Saltbaker erfüllen müsst. Worum es bei dieser Quest geht und wo sie unsere furchtlosen Helden hinbringen wird, ist erst mal noch unser Geheimnis, aber wir können sagen, dass es das bisher herausforderndste Abenteuer unserer kleinen tapferen Tassen wird.

Zum Glück ist Ms. Chalice für mehr als nur seelische Unterstützung vor Ort. Fans des Originalspiels werden in ihr The Legendary Chalice wiedererkennen, aber in dieser neuen Form bringt Ms. Chalice ihr eigenes Arsenal mit – inklusive einzigartiger Fähigkeiten, die euch helfen werden, einige der härtesten Gegner zu besiegen, die wir jemals für euch desgint haben! Haltet ein Auge offen nach dem grimmigen Krämer Porkrind, der nie eine Gelegenheit zum Handeln auslässt und vielleicht alle möglichen neuen Waffen und magischen Zauber für euch zum Experimentieren anbietet. Im Trailer, den wir bei den diesjährigen Game Awards gezeigt haben, erkennt ihr vielleicht sogar ein paar davon.

Bei großen Ankündigungen wie diesen bietet sich immer die Gelegenheit, die Entwicklung des Spiels etwas Revue passieren zu lassen und ich freue mich wirklich darauf, dass Cuphead-Fans wie weit unser Team bei der Entwicklung von The Delicious Last Course seine Fähigkeiten entwickelt hat. Von unseren Designern bis zu den Konzeptkünstlern, Animateuren und Ingenieuren hat jeder von uns bei der Entwicklung dieses Spiels neue Herausforderungen gesucht und sich weiterentwickelt. Wir haben aus The Delicious Last Course eine echte Auszeichnung von allem gemacht, was wir bei Studio MDHR tun. Es gibt individuelle Phasen von einzelnen Bossen in diesem Spiel, die mehr Attacken und Frames von Animationen enthalten, als komplette Bosse im Original.

Man sagt oft, dass der tatsächliche Release jedes Videospiels ein Erfolg ist, und ich denke, das haben wir alle während dieser besonderen Zeiten gemerkt. In unserem Fall waren wir besonders herausgefordert von Dingen wie dem sicheren Zusammenbringen von einem Live-Orchester, das unseren Spielsoundtrack eingespielt hat. Aber unser führendes Prinzip der Erfahrung war immer die Qualität des Spiels und wir freuen uns sehr darauf zu erfahren, was ihr alle von The Delicious Last Course denkt, wenn es nächstes Jahr erscheint. Ich hoffe, ihr habt schon Appetit – aufs Abenteuer!