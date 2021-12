Sonic Frontiers: Erstes Sonic-Open-World-Spiel erscheint Ende 2022

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Die Gerüchte über das neue Sonic-Spiel wurden nun von Sega im Rahmen der Game Awards 2021 bestätigt. In Sonic Frontiers dürft ihr zum ersten Mal mit dem blauen Igel durch eine offene Welt düsen, den dazugehörigen Ankündigungs-Trailer findet ihr am Ende dieser News. Unter der Leitung von Produzentin Sachiko Kawamurader und Regisseur Morio Kishimoto arbeitet das japanische Sonic-Team daran, das Open-World-Jump-and-Run bis Ende 2022 fertigzustellen. Auch das Sonic-Team in den USA ist nicht untätig, Creative Officer Takashi Iizuka äußerte sich dazu folgendermaßen:

Sonic Frontiers ist ein großer Schritt nach vorne für das Franchise und bietet ein weiterentwickeltes Spielerlebnis, das sowohl von langjährigen Sonic-Fans als auch von Action-Adventure-Enthusiasten genossen werden kann. Dank den Bemühungen der talentierten Entwickler von Japans Sonic-Team haben wir ein völlig neues Sonic the Hedgehog -Spielerlebnis erschaffen, in dem die Spieler üppige und weitläufige Landschaften in Sonics typischer Geschwindigkeit und mit den entsprechenden Fähigkeiten erkunden können. In Sonic Frontiers lauern an jeder Ecke viele Twists – wir freuen uns daher darauf, in den kommenden Monaten weitere Informationen über das Spiel zu enthüllen.

Sonic Frontiers soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2022 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, und Nintendo Switch erscheinen.