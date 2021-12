PM: Werft einen genauen Blick auf die Tantas, die fürchterlichsten Gegnerinnen in Forspoken (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Forspoken wird Frey, eine junge und moderne Frau aus New York City, auf magische Weise nach Athia transportiert, einem einst wunderschönen und friedlichen Land, das von einer verderbenden Kraft namens Break (Ausbruch) besessen wurde. Abgesehen von Frey, ist merkwürdigerweise niemand vor dieser Korruption sicher. Sie verwandelt alles, was sie berührt, in eine verdorbene und meist blutrünstige Version von sich selbst.

Wir haben in früheren Trailern gezeigt, wie der Break die Tiere und Kreaturen von Athia beeinflusst und es gibt keinen Zweifel, dass Frey ihre Hände voll damit haben wird, mit ihnen fertig zu werden. Heute wollte ich euch jedoch mehr von den wirklichen Schurken erzählen, die in Freys Weg stehen: den Tantas.

Die Tantas haben früher über Athia geherrscht. Jede von ihnen verkörpert einen anderen Wert und besitzt eine einzigartige Stärke. Sie wurden einst von den Menschen Athias geliebt, die unter ihrer Führung erfüllte Leben genießen konnten. Ohne Warnung wurden diese ehemaligen Beschützerinnen plötzlich zu Unterdrückerinnen, die aggressiv und hasserfüllt waren. Sie sind die mächtigsten Zauberinnen Athias und stellen eine gefährliche Bedrohung für Frey dar.

Als Frey zuerst auf Athia erscheint, hat sie wenig für die Tantas übrig. Nachdem sie von Tanta Sila beschuldigt wird, ihr Gebiet ohne Erlaubnis betreten zu haben, wird Frey zu einem Dorn in ihren Augen. Für Frey führt unglücklicherweise kein Weg zurück nach New York, ohne sie zuerst zu besiegen.

Wir freuen uns sehr, die zweite und äußerst böse Tanta zu enthüllen, die in Freys Weg steht: Tanta Prav. Sie wird von „The Walking Dead“-Schauspielerin Pollyanna McIntosh verkörpert, und ihr könnt sie im neuesten Trailer von Forspoken, den wir heute bei den Game Awards gezeigt haben, in Aktion sehen.

Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die Design-Konzepte der Tantas zentral für das gesamte Feeling von Forspoken waren. Der Art Director von Forspoken, Yuuki Matsuzawa, spielte von Anfang an eine wichtige Rolle bei der Konzeptfindung der Tantas, die seit der Entwicklung besteht. Die Tantas waren ein wichtiges Thema des Spiels, man könnte also sagen, dass Forspoken um sie herum entworfen wurde – ihre Werte und ihre Korruption, ihr wunderschönes und gleichzeitig fürchterliches Aussehen.

Tanta Sila ist die „Tanta der Stärke“, die einst das Kommando über die Truppen Athias hatte, um das Land vor Bedrohungen von außerhalb zu schützen. Sie kämpfte an vorderster Front und zeigte unvergleichliches Können im Kampf, weshalb sie von den Menschen verehrt wurde. Leider ist sie seit dem Break eine grausame Gewaltherrscherin geworden, die nur noch ihren eigenen Fähigkeiten im Kampf vertraut und jeden, der sie erzürnt, gnadenlos ermordet.

Wir haben ein großartiges Team von Designern bei Luminous Productions, das an jeder der Tantas gearbeitet hat. Es war enorm wichtig, die richtige Farbe für jede Tanta zu finden. Wir wollten deutlich machen, wie die Korruption ihre Werte beeinflusst. Tanta Sila, zum Beispiel, stellt Stärke dar und Matsuzawa hat sich vorgestellt, wie ihr Kleid durch die Luft weht, während sie sich im Kampf verliert. Deshalb haben wir uns für ein Kleid im Flamenco-Stil entschieden und ihr ein aggressives Rot gegeben.

Während Tanta Sila ihren Gegnern (und Frey) mit roher Stärke entgegentritt, hat unsere kürzlich enthüllte Tanta Prav eine ganz andere Herangehensweise. Sie ist die „Tanta der Gerechtigkeit“ und war für das Justizsystem in Athia vor dem Break verantwortlich. Ihre unheimliche Fähigkeit, Unwahrheiten und Lügen aufzuspüren, brachte Frieden und Ordnung in die Gesellschaft von Athia. Jetzt ist sie eine gefühllose Henkerin mit einem verzerrten Sinn für Gerechtigkeit, und sie traut nur ihrem eigenen Urteil.

Matsuzawa fügte außerdem hinzu, dass sie für das Team unnachgiebig in ihrer Unterdrückung wirkte, und deshalb erhielt sie ein passendes Outfit in einem resoluten Blauton. Obwohl Tanta Sila und Tanta Prav unterschiedlich aussehen, war es für das Art-Team von großer Bedeutung, dass beide Tantas Kleider mit einzigartigen Linien und eleganten Dekorationen tragen, die moderner als traditionelle, mittelalterliche Kleidung aus Europa sind, was die Mischung aus moderneren und Fantasy-Elementen mitbringt, die sich durch das ganze Spiel zieht. Darüber hinaus findet man goldene Verzierung in den Kostümen der Tantas, die ihre magischen Fähigkeiten repräsentieren. Da sie zwei wichtige Boss-Charaktere sind, kann man ihre Essenz und ihre Werte in ihren Handlungen und der Art von Magie finden, die sie nutzen.

Es war eine große Aufgabe, die Tantas von der Konzeptkunst zu ihren vollständigen 3D-Modellen zum Leben zu erwecken und das Art-Team hat jedes Design durch drei große Evolutionen hinweg begleitet. Die erste Stufe war die Auswahl der Scan-Modelle für jeden Charakter, da dies gezeigt hat, wie jede Tanta aussehen würde. Mit ihrer Hilfe konnte das Team die Designs jedes Modells entsprechend anpassen. Die zweite Stufe war die Vervollständigung der physischen Produktion jedes Outfits der Tantas. Es wirkt vielleicht etwas extrem, aber Matsuzawa und das Art-Team wollten jedes Kostüm eigenständig konstruieren und es war äußerst wichtig, dass sie sich so echt wie möglich anfühlten. Deshalb wurden sie tatsächlich in echt angefertigt und dann in 3D gescannt.

Die letzte Stufe fand statt, als die Schauspieler die Charaktere zum Leben erweckt haben – Janina Gavankar als Tanta Sila und Pollyanna McIntosh als Tanta Prav. Beide Schauspielerinnen haben die Werte und die Korruption der Tantas detailgetreu dargestellt, wie sie sich das Team vorgestellt hat und sie somit nicht nur als Charaktere, sondern auch als Individuen gefestigt.

Obwohl beide Tantas mächtige Zauberinnen mit einer gewissen Bedeutung sind, hat unser Cinematic Director, Toshiyuki Momose, darauf geachtet, sie nicht als göttliche Wesen, sondern als gewöhnliche Menschen mit halbwegs normalen Sorgen (wie Freys unerlaubtem Betreten) darzustellen. Unser Animator Kiyoka Hatakeyama hat darauf geachtet, dass die Kämpfe in Forspoken sich um Magie und weniger um Waffen drehen. Die Bewegungen der Hände und Arme der Tantas sollten also ihre Stärke, ihre Schönheit und ihre Korruption auf eine elegante Art und Weise zeigen. Für die Animationen von Tanta Prav war Eiskunstlauf eine große Inspirationsquelle.

Die Tantas waren eine Herzensangelegenheit für uns bei Luminous Productions. Glaubt mir, wenn ich sage, dass sich das Team unheimlich freut, sie vollständig vertont und animiert zu sehen, und wir hoffen, dass die Zuschauer zu Hause das genauso empfinden, wenn sie die Tantas zum ersten Mal sehen. Außerdem freuen wir uns sehr, dass sich schon bald alle den Tantas entgegenstellen können.

Es sind nur noch einige Monate bis zur Veröffentlichung! Forspoken wird am 24. Mai 2022 für PlayStation 5 erscheinen, und ihr könnt heute die Digital Standard Edition vorbestellen. Wenn ihr die Digital Deluxe Edition vorbestellt, könnt ihr diverse aufregende Boni, wie etwa ein seltenes Rohstoff-Kit, ein Mini-Artbook, einen Mini-Soundtrack und den Prequle-DLC Forspoken: In Tanta We Trust* erhalten. Zusätzlich wird die Vorbestellung der Digital Deluxe Edition Spielern ermöglichen, einzigartige Ausrüstung und Gegenstände zu erhalten, die ihnen auf ihrer Reise durch Athia helfen. Unter anderem der „No Limits“-Umhang, die „Symbol Combo“-Halskette, die „Trigger Happy“-Nägel und das „Crafting“-Starterkit sind so erhältlich.

* DLC Forspoken: In Tanta We Trust erscheint im Winter 2022 nach der Veröffentlichung des Spiels. Spieler, die die Digital Deluxe Edition vorbestellen, erhalten Vorabzugang zum Prequel-Story-DLC, sobald er erscheint.