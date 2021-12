PM: The Game Awards: NACON zeigt Trailer zu Steelrising und Der Herr der Ringe: Gollum (Bigben Interactive)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Zuge der Game Awards, die letzte Nacht in Los Angeles vergeben wurden, hat NACON zwei neue Trailer für zwei ihrer Titel gezeigt: Steelrising und Der Herr der Ringe: Gollum.

Der Steelrising-Trailer zeigt neues Material des von Spiders entwickelten Souls-like und fokussiert sich auf die Obsession von König Ludwig XVI. für Roboter und stellt Aegis, den Protagonisten des Spiels, in den Mittelpunkt. Aegis wurde einst dafür eingesetzt, am Hof zu tanzen und ist nun ein Krieger und der Bodyguard von Marie-Antoinette. Von der Königin beauftragt, streift Aegis durch ein Paris, in dem es von Maschinen wimmelt. Jeder Kampf mit diesen mechanischen Gegnern ist eine Herausforderung, bei der die eigenen Fähigkeiten einer schwierigen Prüfung unterzogen werden.

Steelrising zeigt eine alternative Version der Geschichte in 1789: Was wäre, wenn König Ludwig XVI., der die Uhrmacherei liebte, eine Armee von Robotern gebaut hätte, die den Aufstand niederschlagen könnte? Diese Armee ist mächtig und grausam. Sie verschont niemanden und bestraft Rebellen mit Gewalt. Paris brennt und blutet. Männer, Frauen und Kinder werden systematisch niedergemacht.

Im neuen Trailer des Stealth-Action-Abenteuers Der Herr der Ringe: Gollum von NACON und Daedalic Entertainment ist der Kampf zwischen den zwei Persönlichkeiten Sméagol und Gollum stets präsent und zeigt, wie sie sich gegeneinander ausspielen. Der Release ist für 2022 geplant. Der Herr der Ringe: Gollum erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch und bietet eine neue Perspektive auf Der Herr der Ringe, die der ursprünglichen Version dabei dennoch treu bleibt.

Der Herr der Ringe: Gollum ist ein narratives Action-Abenteuer, in dem die Fans die Rolle von Gollum einnehmen, um seinen wertvollen Ring zurückzugewinnen. Sie müssen klettern, springen und sich durch gefährliche Bereiche hindurchschleichen, um nicht erwischt zu werden und die Überhand zu behalten. Gollum ist geschickt und durchtrieben, wird aber auch von seiner gespaltenen Persönlichkeit geplagt. Es liegt also an den Fans zu entscheiden, ob die dunkle Seite von Gollum die Oberhand gewinnt oder ob in dem, was Sméagol einst war, noch ein Funken Vernunft steckt.

Steelrising und Der Herr der Ringe: Gollum erscheinen 2022 für PC und Konsolen.