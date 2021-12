Saints Row: Erste Gameplay-Szenen im neuen Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Für so manchen Publisher und Entwickler boten The Game Awards, die am frühen Morgen stattgefunden haben, eine willkommene Plattform, um neue Titel anzukündigen oder Neuigkeiten zu laufenden Projekten zu präsentieren. Volition und Deep Silver nutzten die Gunst der Stunde, um den unten eingebundenen Trailer mit Gameplay-Szenen zum Saints Row-Reboot vorzustellen.

Auf der Homepage des Spiels beschreiben sie, was sie in dem Zwei-Minuten-Video untergebracht haben:

Neue Sandbox-Einblicke, einschließlich Helikopter-Ketten-Diebstählen.

Neue Fahrzeuge – findet sie alle!

Neue Kampfmechanismen – Niederwürfe und Waffen, Angriffs- und Verteidigungsmoves, beidhändige Aktionen und mehr.

Neue Outfits und NPCs – von wirr bis wild, und mittendrin im Wahnsinn die unglücklichen Einwohner von Santo Ileso.

Story-Momente – ein wenig mehr über den Aufstieg der Saints zur Macht.

Eine Prise Individualisierung – wir lieben es, euch neugierig zu machen.

Und noch viel mehr typische Saints-Row-Action.

Der Erscheinungstermin des Open-World-Action-Spiels wurde erst vor kurzem verschoben, geplant ist nun eine Veröffentlichung am 23. August 2022 . Als Vorbesteller erhaltet ihr laut News auf der Homepage des Spiels das Idols Anarchy Pack, das neben einem "Disco-Baseballschläger" noch weitere "irre Sachen" beinhalten soll.