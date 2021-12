Des Chiefs neue Abenteuer

Teaser Nach langer Wartezeit ist das neue Abenteuer des Master Chiefs endlich erhältlich und wir können Halo Zeta unsicher machen. Unser heutiger Stargast ist euch wohlbekannt und bringt viel Wissen mit.

Diese Podcast-Episode ist Chefsache: Halo Infinite beweist, dass der Master Chief auch nach 20 Dienstjahren noch gut in Schuss ist. Die neue Kampagne mit dem stoischen Actionhelden verspricht eine Kombination von klassischem Shooter-Gameplay mit moderner Technik und Open-World-Ansätzen. Da rücken wir auf der Rückbank des Spieleveteranen-Warthogs eng zusammen, um Gaststar Dennis Hilla in der Runde zu begrüßen. Der Halo-Versteher und Grunt-Schreck diskutiert mit Heinrich und Jörg die Vorzüge (Greifhaken!) und Schwächen (Spielwelt?) des Actionspektakels. Bevor wir zu Lasern und Karabinern greifen, beschäftigen wir uns zu Beginn mit News, Hörerpost und sonstigen Spielerlebnissen.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen Stargast Dennis Hilla.

Aufnahmedatum: 8.12.2021

Laufzeit: 1:36:15 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:01:22 Das heutige Programm mit einem Ausblick auf die Feiertagsfolgen-Planung.

0:04:26 Gemischte News: Funcom hat gleich zwei neue Dune-Spiele in Produktion, plant Sony ein Playstation-Spieleabo mit Oldie-Titeln?

0:16:52 Was haben wir zuletzt gespielt? Total War – Warhammer 2, Legends of Runeterra und Serious Sam 4.

0:22:00 Die Frage zum Tage von Markus Pabst.

0:28:45 Wir begrüßen Gaststar Dennis Hilla, der über seinen Spieletester-Werdegang und gefährliche Hobbys plaudert.

0:41:39 Das neue Spiel: Halo Infinite

0:42:02 Rund 20 Jahre nach dem Seriendebüt erscheint das neueste Spiel der Halo-Serie, das klassische Shooter-Tugenden mit modernen Annehmlichkeiten verbindet.

0:57:33 Die Storykampagne ist in eine (mehr oder weniger) offene Spielwelt mit Nebenaufgaben gebettet. Haben wir uns mehr davon versprochen?

1:04:25 Das umfangreiche Waffen- und Fahrzeugarsenal in Ehren, aber am meisten Spaß bringt der neue Greifhaken. Im Spielverlauf finden wir auch andere verbesserbare Gadgets.

1:17:05 Bei der Story steigen nur noch Serienkenner richtig durch, dem schön flüssigen Spielgefühl tut das keinen Abbruch.

1:23:41 Pressespiegel und Veteranenfazit.