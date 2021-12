PM: Xbox feiert die Game Awards mit dem Gameplay Reveal von Senua’s Saga: Hellblade II (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Summary

Jedes Jahr im Dezember zeichnen die Game Awards die kreativen und technischen Spitzenleistungen der Videospielbranche aus. Und so kamen auch heute, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Spieleentwickler*innen, Spieler*innen und bekannte Persönlichkeiten aus der Populärkultur zusammen, um Gaming zu feiern. Moderiert wurde der Abend von Geoff Keighley und mit Gastmoderatoren wie Simu Liu, Giancarlo Esposito, Ming-Na Wen, Reggie Fils-Aime, Keanu Reeves, Carrie Ann Moss und vielen anderen war die Show ein wahres Fest der Spiele.

Es war ein großartiges Jahr für Spiele, in dem Entwickler*innen auf der ganzen Welt dazu beigetragen haben, eine neue Generation von Spielen mit wirklich herausragenden Experiences einzuleiten. Wir gratulieren jedem*jeder Entwickler*in, der*die in diesem Jahr nominiert war und gewonnen hat.

Xbox hatte das Glück, in neun Kategorien nominiert zu sein, darunter für das Spiel des Jahres, bestes Sim-/Strategiespiel, bestes Action-/Abenteuerspiel, bestes Sport-/Rennspiel und mehr. Wir sind auch unglaublich dankbar, dass Halo Infinte den Player Voice-Award und Age of Empires IV den Preis für das beste Simulations- und Strategiespiel mitnimmt. Außerdem sind wir besonders stolz auf Forza Horizon 5, das drei Preise mit heim bringt: den für bestes Audio Design, als bestes Sport- und Rennspiel und den Preis für Innovation in Sachen Barrierefreiheit.

Hier findest Du eine vollständige Liste der Nominierten:

Neben den Preisen haben wir uns auch sehr gefreut, Neuigkeiten zu Spielen und Experiences mit Dir teilen zu können.

Ninja Theory enthüllt den ersten Gameplay-Trailer zu Senua’s Sacrifice: Hellblade II

Vor zwei Jahren kündigte Ninja Theory bei den Game Awards Senua’s Saga: Hellblade II an, ein neues Kapitel der preisgekrönten Franchise. Heute melden sie sich mit der ersten Gameplay-Präsentation zurück, die von den Entwickler*innen direkt aus dem Spiel aufgenommen wurde.

Der erste vollständige Trailer zur Halo-Serie

Fans haben bereits einen kurzen Blick auf den Master Chief in der kommenden Halo-Fernsehserie geworfen, aber heute Abend haben wir den ersten vollständigen Trailer der kommenden Serie gezeigt. Er offenbart einen ersten Blick auf den epischen Konflikt zwischen der Menschheit und dem Covenant im 26. Jahrhundert. Halo kombiniert emotionale, persönliche Geschichten mit Action, Abenteuern und einer spannenden Sci-Fi-Welt. Mit Pablo Schreiber, Natascha McElhone, Charlotte Murphy und Jen Taylor in den Hauptrollen feiert Halo Anfang 2022 Premiere.

Marcus Fenix und Kait Diaz steigen in Fortnite ein

Der legendäre Held der Pendulum und Locust Kriege, Marcus Fenix, zieht in eine neue Schlacht und bringt den zum Outsider gewordenen Gear Kait Diaz mit. Beide betreten als die neuesten Mitglieder der Gaming Legends Series die Fortnite-Insel. Zusätzlich zu dem Schmuckstück, das jeder von ihnen mitbringt (Marcus hat den Sonic Resonator und Kait hat Reynas Anhänger), könnt ihr euch drei verschiedene Spitzhacken (Breaker Mace, Thumper und Butcher Cleaver), einen Skiff-Gleiter, ein neues Emote und ein neues Spray holen. Darüber hinaus kannst Du vom 9. Dezember um 18 Uhr bis zum 17. Dezember um 18 Uhr die Delta-One-Quests abschließen, um das Purpurne Omen-Spray freizuschalten!

Amicia und Hugo kehren in A Plague Tale: Requiem zurück

In einem fesselnden neuen Trailer haben Asobo Studio und Focus Entertainment das erste Gameplay von A Plague Tale: Requiem veröffentlicht. Requiem ist der Nachfolger des hochgelobten und preisgekrönten A Plague Tale: Innocence. In diesem neuen Trailer, in dem Robert Louis Stevensons Gedicht “Requiem” den Ton angibt, gibt es erste Einblicke in Amicias und Hugos neues Abenteuer in einer brutalen, aber atemberaubend schönen Welt, die von übernatürlichen Kräften beherrscht wird. Nachdem sie nach den Ereignissen in A Plague Tale: Innocence aus ihrer verwüsteten Heimat geflohen sind, reisen Amicia und Hugo weit in den Süden, in völlig neue Regionen und Städte. Dort versuchen sie, ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu kontrollieren.

Überleben nach der Katastrophe im neuen Trailer zu Somerville

Der Debüt-Titel von Jumpship, der auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase im Juni angekündigt wurde, lässt die Spieler*innen in eine handgemalte Geschichte eintauchen, die in einer lebendigen und ländlichen Landschaft spielt. Angesiedelt nach einer Katastrophe thematisiert Somerville die Auswirkungen eines groß angelegten Konflikts. Spieler*innen müssen sich durch gefährliches Terrain bewegen und gleichzeitig die Geheimnisse der außerirdischen Besucher entschlüsseln. Somerville erscheint im Jahr 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und mit Xbox Game Pass.

Vier neue Titel, die am Release-Tag mit Xbox Game Pass erscheinen

Der Xbox Game Pass bietet Fans eine Reihe von Vorteilen. Einer davon ist die Möglichkeit, brandneue Spiele am Tag ihrer Veröffentlichung zu spielen. Wir freuen uns, dass vier neue Titel am Release-Tag im Xbox Game Pass starten. Und was noch besser ist: Sie werden auf Konsole, PC und in der Cloud (Beta) verfügbar sein.

Diese Titel gesellen sich zu der bereits vollen Palette an Day-One-Spielen wie Total War: Warhammer III, Redfall, A Plague Tale: Requiem und vielen mehr. Halte die Augen offen für weitere Neuigkeiten zum Xbox Game Pass!

Wir haben uns außerdem entschieden, den Xbox Game Pass für PC umzubenennen in PC Game Pass. Ziemlich leicht zu merken, nicht? Wirf im Trailer gerne einen Blick in das Kreativ-Meeting. Ja, so sind unsere Meetings wirklich!

Psychonauts 2

Razputin “Raz” Aquato, ausgebildeter Akrobat und mächtiger junger Hellseher, hat sich seinen Lebenstraum erfüllt und sich der internationalen Hellseher-Spionageorganisation Psychonauts angeschlossen! Aber diese übersinnlichen Superspione stecken in Schwierigkeiten. Psychonauts 2 ist ein Plattform-Abenteuerspiel mit cineastischem Stil und jeder Menge anpassbarer übersinnlicher Kräfte, das skurrile Missionen und mysteriöse Verschwörungen kombiniert. Psychonauts 2 ist gleichermaßen gefährlich, aufregend und lustig, wenn die Spieler*innen Raz auf einer Reise durch die Gedanken von Freunden und Feinden begleiten, um einen mörderischen psychischen Bösewicht zu besiegen.

Forza Horizon 5

Dein ultimatives Horizon-Abenteuer wartet auf Dich! Erkunde die lebendigen und sich ständig verändernden Landschaften Mexikos mit grenzenlosem Fahrspaß in Hunderten der besten Autos der Welt. Führe atemberaubende Expeditionen durch Mexiko mit seinen beeindruckenden Kontrasten und seiner Schönheit und entdecke lebendige Wüsten, üppige Dschungel, historische Städte, versteckte Ruinen, unberührte Strände, riesige Canyons und einen hoch aufragenden, schneebedeckten Vulkan – den höchsten Punkt, der jemals in einem Horizon-Spiel erreicht wurde.

Age of Empires IV

Eines der beliebtesten Echtzeit-Strategiespiele kehrt mit Age of Empires IV zu neuem Ruhm zurück und stellt Dich in den Mittelpunkt epischer historischer Schlachten, die die Welt geprägt haben. Age of Empires IV bietet sowohl bekannte als auch innovative neue Möglichkeiten, Dein Imperium in riesigen Landschaften mit atemberaubender 4K-Grafik zu erweitern und bringt ein weiterentwickeltes Echtzeit-Strategiespiel in eine neue Generation.

Microsoft Flight Simulator

Fliege in der nächsten Generation des Microsoft Flight Simulators hochdetaillierte und präzise simulierte Flugzeuge, vom Leichtflugzeug bis zum Großraumjet. Teste Deine Pilotenfähigkeiten in einer dynamischen und lebendigen Welt und Erlebe den Thrill von Nachtflügen, Echtzeit-Atmosphärensimulation und Live-Wetter. Erstelle Deinen Flugplan an jedem Ort der Erde. Die Welt liegt Dir zu Füßen!

Mehr von den Game Awards gibt es bei unserer Ankündigung von The Matrix Awakens, einem neuen Blick auf Dying Light 2 und der Enthüllung von Warhammer 40.000: Space Marine 2.