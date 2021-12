TGA 2021: The Expanse - A Telltale Series angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen der The Game Awards 2021 wurde das interaktive Story-Adventure The Expanse - A Telltale Series angekündigt, den frisch veröffentlichten Reveal-Trailer zum Spin-Off der erfolgreichen Science-Fiction-Serie The Expanse könnt ihr euch direkt unter dieses Newszeilen zu Gemüte führen.

Das narrative Sci-Fi-Abenteuer entsteht in Zusammenarbeit von Telltale Games und Deck Nine und versetzt euch in die Rolle der aus der TV-Serie bekannten Camina Drummer, die als Kommandantin weit draußen im Gürtel eine blutige Revolte an Bord des Raumschiffs Artemis erlebt. Über deren Ausgang und das weitere Schicksal der Crew werdet ihr mit euren Entscheidungen im Laufe der Story Einfluss nehmen. Weitere Impressionen aus dem kommenden Titel findet ihr in unserer Screenshot-Galerie.

Erscheinen soll The Expanse - A Telltale Series in 2022 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 und die Switch.