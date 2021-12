PM: Cuphead – The Delicious Last Course landet am 30. Juni 2022 auf der Xbox! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute freue ich mich sehr, dass ich diese Worte sagen kann: Cuphead – The Delicious Last Course hat ein Release-Datum! Die treuen Brüder Cuphead, Mugman und die brandneue Ms. Chalice werden sich am 30. Juni 2022 in ihr nächstes Abenteuer stürzen, wenn das Spiel für Xbox One und Windows PC veröffentlicht wird. Wir haben die Ankündigung gerade erst bei den Game Awards gemacht und wollten allen direkt auf Xbox Wire mitteilen, was Ihr erwarten könnt, wenn sie im nächsten Sommer die Inkwell-Inseln wieder besuchen.

In Cuphead – The Delicious Last Course setzen Cuphead und Mugman die Segel zur “D.L.C. Isle”, einer ungezähmten und bisher unentdeckten Insel vor der Küste der Inkwell Isles. Wie es sich für Cuphead gehört, beherbergt die Insel eine neue Gruppe furchterregender, überlebensgroßer Bosse, die alle mit einer Aufgabe verbunden sind, die sie im Auftrag des fröhlichen Chefkochs Saltbaker erledigen müssen. Worum es sich bei dieser Aufgabe handelt und wohin sie unsere unerschrockenen Held*innen führen wird, wollen wir noch ein wenig länger geheim halten, aber man kann schon sagen, dass es das bisher größte Abenteuer unserer tapferen kleinen Tassen sein könnte.

Und im Mittelpunkt dieser brandneuen Aufgabe steht? Ein völlig neuer spielbarer Charakter, Ms. Chalice. Xbox-Spieler*innen die zu den längsten und leidenschaftlichsten Cuphead-Fans gehören, werden sie sicherlich als The Legendary Chalice kennen – das weise Gespensterwesen, das in den Mausoleumsstufen des Originalspiels zu finden ist, wo sie dir die mächtigen Superkünste schenkt.

In ihrer neuen Form hat Ms. Chalice jedoch eine ganz eigene Wucht und wurde von Grund auf mit einer Reihe einzigartiger Fähigkeiten ausgestattet, die es den Spieler*innen ermöglicht, Bosse auf clevere neue Weise zu besiegen. Und das ist auch gut so, denn die Bosse in Cuphead – The Delicious Last Course sind mit Abstand die größten, die wir je entwickelt haben. Um es ins rechte Licht zu rücken: Einzelne Phasen eines Endgegners in dieser Erweiterung haben mehr Animationsbilder als ganze Endgegner aus dem ursprünglichen Cuphead! Obwohl die Entwicklung dieses Spiels sicherlich von den einzigartigen und herausfordernden Umständen beeinflusst wurde, in denen wir uns heute befinden, bin ich sehr stolz darauf, wie unser Team sich auf die Qualität konzentriert und sein Handwerk verfeinert hat, um die reichhaltigsten und detailliertesten Kunstwerke, Animationen, Gemälde und Designs zu liefern, die wir je als Studio gemacht haben.

Apropos Details: Wir konnten uns nicht vorstellen, diese Ankündigung anders zu machen als mit einer authentischen Hommage an die 1930er Jahre. Wir hatten das Glück, mit dem Stop-Motion-Studio Screen Novelties in Los Angeles zusammenzuarbeiten, um einen Trailer mit handgefertigten Kulissen, Marionettenpuppen, Schattenspiel-Animationen und klassischen praktischen Effekten zu erstellen. Wer ein scharfes Auge hat, sollte sich den Trailer noch einmal ansehen und die physische Darstellung unserer D.L.C.-Inselkarte studieren, auf der es viele Geheimnisse gibt!

Es wird oft gesagt, dass “jedes Videospiel, das veröffentlicht wird, ein Kunststück ist”, und ich denke, dass unsere gesamte Branche das bei der Entwicklung von Spielen in diesen einzigartigen Zeiten doppelt gespürt hat. In unserem Fall waren wir besonders gefordert, wenn es darum ging, ein Live-Orchester für den Soundtrack unseres Spiels sicher und zuverlässig zusammenzustellen. Unser Leitmotiv war jedoch immer die Qualität des Spiels, und wir sind sehr gespannt darauf, was alle von The Delicious Last Course halten, wenn es nächstes Jahr erscheint. Ich hoffe, du hast dir Appetit geholt … auf ein Abenteuer!